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🟡本文重點摘要

📍10月4日名古屋亞運迎來最後比賽日

📍中華隊最終日僅剩馬術3名選手出賽

📍陳御龍、陳紘紳上午9時30分障礙超越獎牌戰

📍林筠淇下午12時45分最後壓軸

📍中華隊目前至少拿下5面金牌

📍王冠閎游泳、傅兆玄田徑締造歷史性突破

📍林郁婷完成拳擊亞運2連霸

📍謝淑薇／梁恩碩女雙替中華隊拿下第5金

📍亞運正式進入收官 最終獎牌榜待10月4日全部賽事結束

日本時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 地點 備註 09:30 馬術 障礙超越個人賽A組（1.40－1.50M）第2輪 陳御龍 東京世田谷區JRA馬事公苑 獎牌賽 09:30 馬術 障礙超越個人賽A組（1.40－1.50M）第2輪 陳紘紳 東京世田谷區JRA馬事公苑 獎牌賽 12:45 馬術 障礙超越個人賽B組（1.55M）第2輪 林筠淇 東京世田谷區JRA馬事公苑 獎牌賽

日期 項目 金牌選手 意義 9/21 軟式網球混雙 余凱文／黃詩媛 中華隊本屆首金 9/25 游泳男子200蝶 王冠閎 我國亞運男子游泳史上首金 9/27 田徑男子跳高 傅兆玄 男子田徑暌違60年再奪亞運金牌 10/2 拳擊女子60公斤級 林郁婷 亞運連兩屆摘金 10/3 網球女子雙打 謝淑薇／梁恩碩 女雙「金包銀」、中華隊第5金

▲台灣新生代跳高好手傅兆玄在名古屋亞運男子跳高決賽項目中，最終以一次過的2.25公尺，獲得男子跳高金牌，成為史上首位在亞運層級田徑項目中奪金的台灣好手。（圖／記者朱永強攝影）

▲「台灣拳后」林郁婷在2026名古屋亞運女子拳擊60公斤級金牌戰擊敗中國楊成宇，成為中華拳擊史上首位連兩屆亞運奪金的選手。（圖／記者朱永強攝）

▲謝淑薇、梁恩碩獲得女雙金牌，也是中華隊本屆第5面金牌。（圖／特派記者朱永強攝）

排名 國家／地區 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國 163 83 74 320 2 🇯🇵 日本 73 83 86 242 3 🇰🇷 南韓 33 40 63 136 4 🇺🇿 烏茲別克 20 23 22 65 5 🇮🇳 印度 18 26 35 79 6 🇹🇭 泰國 16 12 17 45 7 🇮🇷 伊朗 15 17 13 45 8 🇰🇿 哈薩克 12 22 45 79 9 🇧🇭 巴林 11 5 6 22 10 🇲🇾 馬來西亞 9 5 16 30 11 🇭🇰 中國香港 8 17 22 47 12 🇰🇵 北韓 7 11 9 27 13 🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 7 4 1 12 14 🇮🇩 印尼 5 9 23 37 15 🇹🇼 中華台北 5 16 31 52

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於10月4日迎來最後一個比賽日，中華代表團也走到本屆賽會最後一段路。根據代表團最新公布的每日賽程，最終日只剩馬術障礙超越項目，由陳御龍、陳紘紳與林筠淇3名選手接力出賽，全部都是直接牽動最終名次的獎牌賽，將成為中華隊本屆亞運最後的奪牌機會。本屆中華隊雖然整體金牌數不及上屆杭州亞運，但仍留下多項具有歷史意義的突破，包括王冠閎拿下我國亞運男子游泳史上首金、傅兆玄讓男子田徑暌違60年再度奪金，以及林郁婷完成亞運拳擊史無前例的連霸；10月3日謝淑薇／梁恩碩再於網球女雙「中華內戰」擊敗詹皓晴／吳芳嫺，替代表團拿下本屆第5金。相較過去兩周每天動輒數十場中華隊賽事，10月4日正式進入真正的「收官日」。中華代表團只剩馬術障礙超越個人賽，由陳御龍、陳紘紳、林筠淇3人完成最後出賽。陳御龍與陳紘紳上午9時30分先進行A組1.40至1.50公尺障礙超越第2輪，林筠淇則在中午12時45分參加B組1.55公尺第2輪。官方3場全部標註為獎牌賽，也意味中華隊直到亞運最後一天，仍有機會增加最終獎牌數。截至10月3日下午女雙金牌戰結束後，中華隊已確定拿下本屆第5面金牌。5金分布在軟式網球、游泳、田徑、拳擊及網球5個不同項目，呈現相當分散的奪金結構。王冠閎在男子200公尺蝶式以1分55秒05摘金，成為我國。這面金牌的價值，不只是王冠閎個人的突破，而是中華隊終於在亞洲競爭最激烈的基礎大項之一站上最高頒獎台。傅兆玄在男子跳高則以2公尺25摘金，讓中華男子田徑相隔60年再次拿下亞運金牌。游泳、田徑這類高度全球化、參賽人口龐大的項目，本身就是國際綜合運動會最重要的競爭指標，因此這兩金的象徵性明顯超過單純獎牌數字。林郁婷則是本屆另一面具有歷史定位的金牌。她從上屆女子57公斤級轉戰60公斤級，決賽以5：0擊敗中國楊成宇，不僅完成亞運2連霸，也是我國首位在亞運拳擊完成連兩屆奪金的選手。從杭州到名古屋跨越不同量級仍能站上最高頒獎台，代表她的競爭力並非只建立在單一體重級別，而是技術、距離控制與比賽閱讀能力都能延伸到不同對位。同項目的陳念琴也在女子65公斤級拿下銀牌，創下個人亞運最佳成績。網球則是在賽會尾聲成為中華隊獎牌庫。女子雙打由謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴兩組人馬雙雙挺進決賽，提前確定「金包銀」。最終謝淑薇／梁恩碩經過決勝盤超級搶十，以6：4、4：6、10：5勝出，拿下中華隊本屆第5面金牌；吳芳嫺／詹皓晴則收下銀牌。這也是中華女雙連續兩屆亞運包辦金、銀牌，女子雙打仍是中華隊在亞洲層級最穩定的優勢項目之一。射箭複合弓張正韋拿下男子個人銀牌，成為中華隊亞運史上首面男子複合弓個人獎牌；他也與顏子翔、陳界綸拿下男子團體銅牌。高爾夫方面，曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸10月3日以總桿550桿拿下女子團體銅牌，是中華女團自2010年廣州亞運後，暌違16年再次站上頒獎台。女壘則在銅牌戰以12：2、4局提前擊敗菲律賓，連續兩屆拿下銅牌，亞運女壘舉辦至今10屆，中國、日本、中華隊仍包辦每一屆前3名。