2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會將於10月4日迎來最後一個比賽日，中華代表團也走到本屆賽會最後一段路。根據代表團最新公布的每日賽程，最終日只剩馬術障礙超越項目，由陳御龍、陳紘紳與林筠淇3名選手接力出賽，全部都是直接牽動最終名次的獎牌賽，將成為中華隊本屆亞運最後的奪牌機會。
本屆中華隊雖然整體金牌數不及上屆杭州亞運，但仍留下多項具有歷史意義的突破，包括王冠閎拿下我國亞運男子游泳史上首金、傅兆玄讓男子田徑暌違60年再度奪金，以及林郁婷完成亞運拳擊史無前例的連霸；10月3日謝淑薇／梁恩碩再於網球女雙「中華內戰」擊敗詹皓晴／吳芳嫺，替代表團拿下本屆第5金。
🟡本文重點摘要
📍10月4日名古屋亞運迎來最後比賽日
📍中華隊最終日僅剩馬術3名選手出賽
📍陳御龍、陳紘紳上午9時30分障礙超越獎牌戰
📍林筠淇下午12時45分最後壓軸
📍中華隊目前至少拿下5面金牌
📍王冠閎游泳、傅兆玄田徑締造歷史性突破
📍林郁婷完成拳擊亞運2連霸
📍謝淑薇／梁恩碩女雙替中華隊拿下第5金
📍亞運正式進入收官 最終獎牌榜待10月4日全部賽事結束
10月4日 中華代表團最終日賽程
中華隊最後一戰交給馬術 3將為本屆亞運收尾
相較過去兩周每天動輒數十場中華隊賽事，10月4日正式進入真正的「收官日」。中華代表團只剩馬術障礙超越個人賽，由陳御龍、陳紘紳、林筠淇3人完成最後出賽。
陳御龍與陳紘紳上午9時30分先進行A組1.40至1.50公尺障礙超越第2輪，林筠淇則在中午12時45分參加B組1.55公尺第2輪。官方3場全部標註為獎牌賽，也意味中華隊直到亞運最後一天，仍有機會增加最終獎牌數。
名古屋亞運中華隊5金回顧
截至10月3日下午女雙金牌戰結束後，中華隊已確定拿下本屆第5面金牌。5金分布在軟式網球、游泳、田徑、拳擊及網球5個不同項目，呈現相當分散的奪金結構。
王冠閎、傅兆玄的金牌 「歷史價值」高於單純一面金牌
王冠閎在男子200公尺蝶式以1分55秒05摘金，成為我國亞運史上第一位拿下男子游泳金牌的選手。這面金牌的價值，不只是王冠閎個人的突破，而是中華隊終於在亞洲競爭最激烈的基礎大項之一站上最高頒獎台。
傅兆玄在男子跳高則以2公尺25摘金，讓中華男子田徑相隔60年再次拿下亞運金牌。游泳、田徑這類高度全球化、參賽人口龐大的項目，本身就是國際綜合運動會最重要的競爭指標，因此這兩金的象徵性明顯超過單純獎牌數字。
林郁婷跨量級再登頂 完成亞運拳擊史紀錄
林郁婷則是本屆另一面具有歷史定位的金牌。她從上屆女子57公斤級轉戰60公斤級，決賽以5：0擊敗中國楊成宇，不僅完成亞運2連霸，也是我國首位在亞運拳擊完成連兩屆奪金的選手。
從杭州到名古屋跨越不同量級仍能站上最高頒獎台，代表她的競爭力並非只建立在單一體重級別，而是技術、距離控制與比賽閱讀能力都能延伸到不同對位。同項目的陳念琴也在女子65公斤級拿下銀牌，創下個人亞運最佳成績。
謝淑薇／梁恩碩摘金、女雙再度金包銀
網球則是在賽會尾聲成為中華隊獎牌庫。女子雙打由謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴兩組人馬雙雙挺進決賽，提前確定「金包銀」。最終謝淑薇／梁恩碩經過決勝盤超級搶十，以6：4、4：6、10：5勝出，拿下中華隊本屆第5面金牌；吳芳嫺／詹皓晴則收下銀牌。
這也是中華女雙連續兩屆亞運包辦金、銀牌，女子雙打仍是中華隊在亞洲層級最穩定的優勢項目之一。
不只5金 銀銅牌也出現多項值得記住的突破
射箭複合弓張正韋拿下男子個人銀牌，成為中華隊亞運史上首面男子複合弓個人獎牌；他也與顏子翔、陳界綸拿下男子團體銅牌。
高爾夫方面，曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸10月3日以總桿550桿拿下女子團體銅牌，是中華女團自2010年廣州亞運後，暌違16年再次站上頒獎台。
女壘則在銅牌戰以12：2、4局提前擊敗菲律賓，連續兩屆拿下銅牌，亞運女壘舉辦至今10屆，中國、日本、中華隊仍包辦每一屆前3名。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
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🟡本文重點摘要
📍10月4日名古屋亞運迎來最後比賽日
📍中華隊最終日僅剩馬術3名選手出賽
📍陳御龍、陳紘紳上午9時30分障礙超越獎牌戰
📍林筠淇下午12時45分最後壓軸
📍中華隊目前至少拿下5面金牌
📍王冠閎游泳、傅兆玄田徑締造歷史性突破
📍林郁婷完成拳擊亞運2連霸
📍謝淑薇／梁恩碩女雙替中華隊拿下第5金
📍亞運正式進入收官 最終獎牌榜待10月4日全部賽事結束
10月4日 中華代表團最終日賽程
|日本時間
|運動種類
|項目／階段
|參賽選手
|地點
|備註
|09:30
|馬術
|障礙超越個人賽A組（1.40－1.50M）第2輪
|陳御龍
|東京世田谷區JRA馬事公苑
|獎牌賽
|09:30
|馬術
|障礙超越個人賽A組（1.40－1.50M）第2輪
|陳紘紳
|東京世田谷區JRA馬事公苑
|獎牌賽
|12:45
|馬術
|障礙超越個人賽B組（1.55M）第2輪
|林筠淇
|東京世田谷區JRA馬事公苑
|獎牌賽
相較過去兩周每天動輒數十場中華隊賽事，10月4日正式進入真正的「收官日」。中華代表團只剩馬術障礙超越個人賽，由陳御龍、陳紘紳、林筠淇3人完成最後出賽。
陳御龍與陳紘紳上午9時30分先進行A組1.40至1.50公尺障礙超越第2輪，林筠淇則在中午12時45分參加B組1.55公尺第2輪。官方3場全部標註為獎牌賽，也意味中華隊直到亞運最後一天，仍有機會增加最終獎牌數。
名古屋亞運中華隊5金回顧
截至10月3日下午女雙金牌戰結束後，中華隊已確定拿下本屆第5面金牌。5金分布在軟式網球、游泳、田徑、拳擊及網球5個不同項目，呈現相當分散的奪金結構。
|日期
|項目
|金牌選手
|意義
|9/21
|軟式網球混雙
|余凱文／黃詩媛
|中華隊本屆首金
|9/25
|游泳男子200蝶
|王冠閎
|我國亞運男子游泳史上首金
|9/27
|田徑男子跳高
|傅兆玄
|男子田徑暌違60年再奪亞運金牌
|10/2
|拳擊女子60公斤級
|林郁婷
|亞運連兩屆摘金
|10/3
|網球女子雙打
|謝淑薇／梁恩碩
|女雙「金包銀」、中華隊第5金
王冠閎在男子200公尺蝶式以1分55秒05摘金，成為我國亞運史上第一位拿下男子游泳金牌的選手。這面金牌的價值，不只是王冠閎個人的突破，而是中華隊終於在亞洲競爭最激烈的基礎大項之一站上最高頒獎台。
傅兆玄在男子跳高則以2公尺25摘金，讓中華男子田徑相隔60年再次拿下亞運金牌。游泳、田徑這類高度全球化、參賽人口龐大的項目，本身就是國際綜合運動會最重要的競爭指標，因此這兩金的象徵性明顯超過單純獎牌數字。
林郁婷則是本屆另一面具有歷史定位的金牌。她從上屆女子57公斤級轉戰60公斤級，決賽以5：0擊敗中國楊成宇，不僅完成亞運2連霸，也是我國首位在亞運拳擊完成連兩屆奪金的選手。
從杭州到名古屋跨越不同量級仍能站上最高頒獎台，代表她的競爭力並非只建立在單一體重級別，而是技術、距離控制與比賽閱讀能力都能延伸到不同對位。同項目的陳念琴也在女子65公斤級拿下銀牌，創下個人亞運最佳成績。
網球則是在賽會尾聲成為中華隊獎牌庫。女子雙打由謝淑薇／梁恩碩、吳芳嫺／詹皓晴兩組人馬雙雙挺進決賽，提前確定「金包銀」。最終謝淑薇／梁恩碩經過決勝盤超級搶十，以6：4、4：6、10：5勝出，拿下中華隊本屆第5面金牌；吳芳嫺／詹皓晴則收下銀牌。
這也是中華女雙連續兩屆亞運包辦金、銀牌，女子雙打仍是中華隊在亞洲層級最穩定的優勢項目之一。
射箭複合弓張正韋拿下男子個人銀牌，成為中華隊亞運史上首面男子複合弓個人獎牌；他也與顏子翔、陳界綸拿下男子團體銅牌。
高爾夫方面，曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸10月3日以總桿550桿拿下女子團體銅牌，是中華女團自2010年廣州亞運後，暌違16年再次站上頒獎台。
女壘則在銅牌戰以12：2、4局提前擊敗菲律賓，連續兩屆拿下銅牌，亞運女壘舉辦至今10屆，中國、日本、中華隊仍包辦每一屆前3名。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
|排名
|國家／地區
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國
|163
|83
|74
|320
|2
|🇯🇵 日本
|73
|83
|86
|242
|3
|🇰🇷 南韓
|33
|40
|63
|136
|4
|🇺🇿 烏茲別克
|20
|23
|22
|65
|5
|🇮🇳 印度
|18
|26
|35
|79
|6
|🇹🇭 泰國
|16
|12
|17
|45
|7
|🇮🇷 伊朗
|15
|17
|13
|45
|8
|🇰🇿 哈薩克
|12
|22
|45
|79
|9
|🇧🇭 巴林
|11
|5
|6
|22
|10
|🇲🇾 馬來西亞
|9
|5
|16
|30
|11
|🇭🇰 中國香港
|8
|17
|22
|47
|12
|🇰🇵 北韓
|7
|11
|9
|27
|13
|🇦🇪 阿拉伯聯合大公國
|7
|4
|1
|12
|14
|🇮🇩 印尼
|5
|9
|23
|37
|15
|🇹🇼 中華台北
|5
|16
|31
|52
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
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