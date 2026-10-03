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九合一大選倒數計時，台北市長蔣萬安競選辦公室昨宣布，將北市5名藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆加入競辦發言陣容，要對抗「大罷免2.0」。不過民進黨台北市長參選人沈伯洋今（3）日大酸，發言人越來越多，好像一堵牆把蔣圍起來、本人回答的問題越變越少。蔣萬安則回嗆，「他應該說的是自己吧，我每天面對各位提問，我都非常詳盡，一一地跟大家做說明和報告」蔣萬安表示，經歷過大罷免的市民朋友感受都很深刻，所以這次請台北市五位立委加入團隊，他們都非常了解各項市政及市民心聲，也代表不同世代的聲音，就跟市民朋友一樣，是他長期並肩作戰的戰友，所以就是緊密合作，持續為所有的市民來努力打拚。蔣萬安強調，他跟台北市五位國民黨立委都是並肩作戰，就是一個團隊，會持續努力，為所有的市民來打拚。擔任發言人的藍委賴士葆則說，5位立委站出來就是要讓沈伯洋恢復原來的人設，所謂的認知專家專門抹紅人家，現在的洋流就是過去的青鳥、就是大罷免2.0，「蔣萬安不能被欺負！蔣萬安不是好欺負的！拜託各位支持蔣萬安好不好」。