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謝淑薇被問及不握手決定時，劈頭就問媒體「這有什麼很奇怪的嗎？」，隨後強調這只是小事情，並直球回應內心所想，「如果今天對手不尊重我，那我也不想握手，就這樣子。」

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謝淑薇再度拒絕握手！賽後直言：對手先不尊重我

輸贏都沒關係，我覺得這個網球就是這樣，我們今天去經歷、去打好每一分球，那我們所有人就是開心心地去準備下一個比賽，我覺得這是小事情。

那我覺得，球場上很重要就是一定要去尊重對手，那如果今天對手不尊重我，所以我也不想握手，就這樣子。

要求媒體不要抹黑 謝淑薇：對我很不公平

外面人戲比當事人還要多！謝淑薇：我們沒時間搞這些

我們都根本搞不清楚為什麼外面有這麼多（聲音），外面的人的戲比當事人還要多！

稱讚梁恩碩打很好 謝淑薇：以後都靠你了

台灣內戰很少贏喔！全台灣內戰的勝率基本上就是零。一定都是因為你，對啊，搭檔太強了。以後靠你了喔！以後多罩我喔！

名古屋亞運網球女雙上演台灣內戰，謝淑薇奪金後再度拒絕詹皓晴握手，引發外界關注，賽後混彩區接受媒體聯訪時詹謝大戰本場賽後，剛好在同一邊的謝淑薇與詹皓晴來到網前階段，兩人都先後伸出手，但最後謝淑薇巧秒先摸帽沿，全程沒有看詹皓晴一眼，並閃過她的手，隨後只跟吳芳嫻握手。「這有什麼很奇怪的嗎？大家可能會關注是不是有握手，這不是很重要的事情，我們贏了就好了。」謝淑薇被問及此事直言，「謝淑薇隨後停頓一下，突然直球回應內心想法，「隨後謝淑薇主動提及媒體方面的抹黑狀況，「我覺得媒體可能要注意一下，因為我們沒有做什麼事情，如果你們只是聽人家造謠，然後就幫我們做成新聞，我覺得對我很不公平。因為我根本沒有做過這些事情，然後聽人家加油添醋的。」「我們比賽在準備亞運，弄這些東西，然後媒體把它報出來影響選手。不能這樣子的。」謝淑薇強調，「如果有什麼事情，總會對球隊或對選手怎麼樣，我們就是把它吞下去，然後把這個賽事打完。然後我們私底下再去跟總會溝通說有什麼問題。」謝淑薇還笑說，自己都要求年輕選手關手機網路，避免受到影響，而自己則是換了5個手機，「我今天打算去買第6個手機，因為真的很吵，然後根本不是事實，我們每天不是在比賽，就是在比賽路上，哪有時間去搞這些有的沒的。」」謝淑薇強調，「我希望我們還是專注在賽場上，那恩碩也表現得很好啊，繼續加油，打得很好。」當被問到未來是否還有機會跟梁恩碩搭配時，謝淑薇則說，「所以我覺得大家都是非常有很積極都想要，每一個人都想要贏得（金牌）。那我們就是盡量去做到最好。對，那就大家都打得很好嘛，我們就覺得這樣就夠了，結果是怎樣是一回事，但是大家就是去把這件事情做好。」也跟身旁的梁恩碩說，「