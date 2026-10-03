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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2 2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7 4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5 6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 118 66-52-0 0.559 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 4 3 富邦悍將 117 58-59-0 0.496 7.5 4 樂天桃猿 117 56-59-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 118 54-63-1 0.462 11.5

中華職棒富邦悍將昨（2）日以1：2不敵味全龍，確定無法拿下全年戰績第2名席位，但晉級季後賽的機會仍有一絲希望，首先要擋下今（3）日來訪的中信兄弟，並靠著統一7-ELEVEn獅在下半季冠軍「加賽」中勝出，以全年第3名資格遞補晉級。悍將總教練後藤光尊今日表示，知道晉級的唯一劇本，但要先拿下此役與兄弟之戰，對於明日敗給獅隊反而對自己有利的情況，後藤僅說，「首先今天要贏下，現在沒辦法想明天的事情。」悍將前役以1分之差惜敗龍隊，全年第2名的機會正式歸零，獅隊確定以全年第2名的成績踏入季後賽。但悍將季後賽之路尚未完全斷絕，由於獅隊仍保有爭奪下半季冠軍的機會，悍將仍有一絲機會以全年第3名資格遞補晉級季後賽。這套艱難的劇本為今日悍將打敗兄弟同時獅隊擊退龍隊，明日悍將敗給獅隊同時兄弟不敵雄鷹，同時桃猿在今、明日對上雄鷹和龍隊吞下2連敗，或是悍將在5日打敗桃猿，確保自己全年第3名的位置。後續再寄望獅隊在下半季冠軍的「加賽」中勝出。悍將總教練後藤光尊今日受訪時表示，知道晉級季後賽唯一的劇本，但不會有特別的調度，「調度跟平常一樣，因為做什麼特別事情，結果也不一定好。」對於明日敗給獅隊反而對自己有利的情況，後藤僅說，「首先今天要贏下，現在沒辦法想明天的事情。」雖然悍將仍有晉級季後賽機會，還是做出重大異動，將牛棚主力曾峻岳、隊長范國宸下放二軍。後藤解釋，「峻岳膝蓋狀況沒那麼好；國宸因為腰部有緊繃，有影響到側腹，保險起見下二軍。」曾峻岳今日受訪時表示，前役場地較溼滑，因此膝蓋有點不適，但不影響投球，「我知道球隊晉級的方式，若有機會打季後賽，我可以投。」