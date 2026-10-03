中華職棒富邦悍將昨（2）日以1：2不敵味全龍，確定無法拿下全年戰績第2名席位，但晉級季後賽的機會仍有一絲希望，首先要擋下今（3）日來訪的中信兄弟，並靠著統一7-ELEVEn獅在下半季冠軍「加賽」中勝出，以全年第3名資格遞補晉級。悍將總教練後藤光尊今日表示，知道晉級的唯一劇本，但要先拿下此役與兄弟之戰，對於明日敗給獅隊反而對自己有利的情況，後藤僅說，「首先今天要贏下，現在沒辦法想明天的事情。」
悍將季後賽機會還沒絕望 寄望獅隊奪下半季冠軍
悍將前役以1分之差惜敗龍隊，全年第2名的機會正式歸零，獅隊確定以全年第2名的成績踏入季後賽。但悍將季後賽之路尚未完全斷絕，由於獅隊仍保有爭奪下半季冠軍的機會，悍將仍有一絲機會以全年第3名資格遞補晉級季後賽。
這套艱難的劇本為今日悍將打敗兄弟同時獅隊擊退龍隊，明日悍將敗給獅隊同時兄弟不敵雄鷹，同時桃猿在今、明日對上雄鷹和龍隊吞下2連敗，或是悍將在5日打敗桃猿，確保自己全年第3名的位置。後續再寄望獅隊在下半季冠軍的「加賽」中勝出。
後藤光尊知道劇本怎麼走 前提是今日要先贏球
悍將總教練後藤光尊今日受訪時表示，知道晉級季後賽唯一的劇本，但不會有特別的調度，「調度跟平常一樣，因為做什麼特別事情，結果也不一定好。」對於明日敗給獅隊反而對自己有利的情況，後藤僅說，「首先今天要贏下，現在沒辦法想明天的事情。」
雖然悍將仍有晉級季後賽機會，還是做出重大異動，將牛棚主力曾峻岳、隊長范國宸下放二軍。後藤解釋，「峻岳膝蓋狀況沒那麼好；國宸因為腰部有緊繃，有影響到側腹，保險起見下二軍。」曾峻岳今日受訪時表示，前役場地較溼滑，因此膝蓋有點不適，但不影響投球，「我知道球隊晉級的方式，若有機會打季後賽，我可以投。」
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月3日賽前）：
我是廣告 請繼續往下閱讀
悍將前役以1分之差惜敗龍隊，全年第2名的機會正式歸零，獅隊確定以全年第2名的成績踏入季後賽。但悍將季後賽之路尚未完全斷絕，由於獅隊仍保有爭奪下半季冠軍的機會，悍將仍有一絲機會以全年第3名資格遞補晉級季後賽。
這套艱難的劇本為今日悍將打敗兄弟同時獅隊擊退龍隊，明日悍將敗給獅隊同時兄弟不敵雄鷹，同時桃猿在今、明日對上雄鷹和龍隊吞下2連敗，或是悍將在5日打敗桃猿，確保自己全年第3名的位置。後續再寄望獅隊在下半季冠軍的「加賽」中勝出。
後藤光尊知道劇本怎麼走 前提是今日要先贏球
悍將總教練後藤光尊今日受訪時表示，知道晉級季後賽唯一的劇本，但不會有特別的調度，「調度跟平常一樣，因為做什麼特別事情，結果也不一定好。」對於明日敗給獅隊反而對自己有利的情況，後藤僅說，「首先今天要贏下，現在沒辦法想明天的事情。」
雖然悍將仍有晉級季後賽機會，還是做出重大異動，將牛棚主力曾峻岳、隊長范國宸下放二軍。後藤解釋，「峻岳膝蓋狀況沒那麼好；國宸因為腰部有緊繃，有影響到側腹，保險起見下二軍。」曾峻岳今日受訪時表示，前役場地較溼滑，因此膝蓋有點不適，但不影響投球，「我知道球隊晉級的方式，若有機會打季後賽，我可以投。」
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月3日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|M2
|2
|樂天桃猿
|57
|32-25-0
|0.561
|1.5
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|58
|27-31-0
|0.466
|7
|4
|富邦悍將
|57
|24-33-0
|0.421
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|58
|24-34-0
|0.414
|10
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|118
|66-52-0
|0.559
|封王
|2
|統一獅
|117
|61-55-1
|0.526
|4
|3
|富邦悍將
|117
|58-59-0
|0.496
|7.5
|4
|樂天桃猿
|117
|56-59-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|118
|54-63-1
|0.462
|11.5