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▲史庫柏季中加盟道奇後10場先發繳出5勝2敗、防禦率2.61，國聯分區系列賽G1獲選掛帥。（圖／美聯社／達志影像）

項目 亞特蘭大勇士（ATL） 洛杉磯道奇（LAD） 投手安排 預計牛棚車輪戰 Tarik Skubal 開局候選 Brent Suter 左投（LHP） 後續人選 Grant Holmes等 — 史庫柏加盟道奇成績 — 5勝2敗、防禦率2.61 系列賽定位 G1消耗戰 G1王牌先發

▲洋基王牌柯爾將在美聯分區系列賽G1先發，對決近年屢次壓制洋基打線的光芒右投拉斯穆森。（圖／美聯社／達志影像）

項目 紐約洋基（NYY） 坦帕灣光芒（TB） 先發投手 Gerrit Cole Drew Rasmussen 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 近期對戰亮點 近6戰光芒4勝1敗、防禦率2.09 生涯對洋基5勝2敗、防禦率1.81 季後賽經驗 生涯第23場季後賽先發 G1先發

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 01:00 AM 芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 美聯分區系列賽G1 Hagen Smith vs. Parker Messick 04:00 AM 亞特蘭大勇士 洛杉磯道奇 國聯分區系列賽G1 預計牛棚車輪戰 vs. Tarik Skubal 06:30 AM 紐約洋基 坦帕灣光芒 美聯分區系列賽G1 Gerrit Cole vs. Drew Rasmussen 08:30 AM 聖地牙哥教士 密爾瓦基釀酒人 國聯分區系列賽G1 Robbie Ray vs. Jacob Misiorowski

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（4）日正式進入分區系列賽，單日4場比賽全面開打，其中台灣球迷最關注的兩大豪門洛杉磯道奇、紐約洋基都將登場。尋求世界大賽3連霸的道奇首戰在主場迎戰亞特蘭大勇士，推出季中重磅交易補進的史庫柏（Tarik Skubal）掛帥，大谷翔平則確定帶傷擔任指定打擊；勇士因外卡系列賽消耗大量主力投手，G1預計採「假先發＋牛棚車輪戰」。另一邊洋基則由王牌柯爾（Gerrit Cole）出戰坦帕灣光芒，對決本季屢次壓制洋基打線的拉斯穆森（Drew Rasmussen）。以下《NOWNEWS》整理10月4日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。道奇例行賽拿下國聯第2種子，首輪直接輪空，經過完整休息後，國聯分區系列賽首戰將在主場迎戰勇士。總教練羅伯斯（Dave Roberts）沒有選擇去年季後賽大放異彩的山本由伸，而是把G1交給季中從老虎交易而來、兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏。史庫柏加盟道奇後10場先發繳出5勝2敗、防禦率2.61，季末最後一次登板對巨人更投出7局無失分好投。生涯過去代表老虎出戰季後賽6場，防禦率僅2.04，這次則將迎來生涯首場季後賽主場先發。道奇之所以讓史庫柏優先出戰，也可能與勇士打線對左投較弱有關，勇士本季對左投OPS為.696，低於面對右投的.730。道奇後續輪值預計仍有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等頂級戰力，因此相較剛打完外卡系列賽的勇士，在投手調度完整度上明顯較充裕。大谷翔平今年季末受到右手臂二頭肌與左膝傷勢影響，一度進入15天傷兵名單，雖已在例行賽尾聲復出，但本人坦言目前身體狀態仍未回到百分之百。球團也早已確定，他季後賽不會再登板投球，只會以指定打擊身分出賽。大谷例行賽139場繳出打擊率.275、上壘率.377、長打率.512，敲出30轟、81分打點；不過最後18場僅70打數11安，打擊率.157，沒有全壘打、僅1分打點。羅伯斯仍強調，大谷確定會進入先發打線，也期待季後賽強度提升後能重新找回攻擊節奏。美聯另一場重頭戲則是洋基作客光芒。洋基外卡系列賽2連勝橫掃紅襪晉級，分區系列賽首戰由柯爾掛帥，這將是他生涯第23場季後賽先發，也是2024年世界大賽G5之後首度在季後賽登板。柯爾近期對光芒表現相當穩定，近6場交手取得4勝1敗、防禦率2.09；但對面同樣不好惹，光芒推出拉斯穆森先發，他堪稱近年最明顯的「洋基剋星」，生涯例行賽11場對洋基取得5勝2敗、防禦率僅1.81、WHIP 0.86。更關鍵的是，拉斯穆森本季最後一次先發正是在洋基球場，當時一度投出6局無安打，最終單場送出11次三振，幫助光芒擊敗洋基並拿下分區冠軍。本季他整體防禦率2.67，WHIP與三振保送比都名列美聯前段。洋基因此不能只靠柯爾壓低失分，真正關鍵是打線能否破解拉斯穆森。尤其光芒本季主場戰績高達55勝26敗，分區系列賽前2戰都握有主場優勢。：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。