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▲蘇巧慧、沈伯洋合體，吸引支持者到場相挺。（圖／擷取自共訊）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（3）日下午與民進黨台北市長參選人沈伯洋一同赴三峽老街掃街，吸引大批民眾到場支持。沈伯洋表示，一直以來，蘇巧慧給予相當多的指導，一直到兩人選雙北，蘇教會他許多東西；蘇巧慧則稱，雙北雙贏、雙北共好，是他們認同的新觀念、新時代，期盼溫暖的洋流加上「慧聚」力量，在56天之後，「雙北雙贏」。蘇巧慧、沈伯洋下午聯袂出席於新北市北大特區舉辦「第七屆瘋北大兒童上街趣」活動，接著赴三峽清水祖師廟參拜、老街掃街。在蘇巧慧、沈伯洋未抵達老街時，支持者便擠滿祖師廟，高喊「洋流慧聚、雙北雙贏」、「2026雙北雙贏、蘇巧慧凍蒜、沈伯洋凍蒜」等口號。沈伯洋在參拜完後致詞時表示，清水祖師廟既是一個信仰中心，也是寓意著建立城市的中心，更重要的是，在整個人類學裡，清水祖師廟有一個不可磨滅的存在，有許多外國學者在這邊田野，把新北的歷史寫出來，因此他們今天能站在這裡，是一件很令人心動的事。沈伯洋笑稱，他跟蘇巧慧之間的故事，大家應該都知道、就不多說了，「之前在留學時，都是我煮飯給巧慧吃，現在就是1加1等於5，她都沒關係的那種心態，隨便我講」，但他真的是被蘇巧慧照顧到大的，至少過去的20年，不管是在吃飯，還是心靈這，或是從政後精神上的支持，及各式各樣的指導，一直到他們現在來選雙北，巧慧真的教會了他很多東西。蘇巧慧則說，台北市來的是客，將來雙北是既競爭又合作，所以也要幫台北市加油，「沈伯洋凍蒜！」；他笑稱，沒有看過任何一組候選人可以既合作又競爭，可以上一秒互虧，下一秒在討論政策，大家一起研究事情要怎麼樣做，這就是他們20年來的交情。蘇巧慧提到，他們真的不知道人生劇本是怎麼寫的，可以一步一步從學生時代，走到今天，大家依然能保持初心，用同樣的態度、同樣價值觀，為自己最愛的城市服務，「我們都覺得是幸運的，我們是感恩的」；他說，大家一起會聚更多力量，「讓我們一起讓雙北改變，洋流慧聚，雙北雙贏、雙北共好」，而這也是他們認同的新觀念、新時代。蘇巧慧提到，新北市從衛星要變繁星，不是說不跟台北市合作，「台北市還是跟著我們一起，大家一起努力」，但未來是一個新的時代，「是我們一起的時代，希望沈伯洋和蘇巧慧可以共同為大家服務，溫暖的洋流加上慧聚的力量，在56天之後，我們雙北雙贏」。