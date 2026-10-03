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▲須藤早貴被控毒殺野崎幸助，不過因為沒有直接證據，因此她獲判無罪。（圖／翻攝自X）

有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助，於2018年死於急性安非他命中毒，身後留下遺產歸屬以及小他55歲的妻子是否涉及殺夫的爭議。關於遺產部分，日本最高法院5名裁判官9月30日一致裁定，正式駁回親屬方的上訴，野崎幸助高達13億日元（約新台幣2.62億元）的遺產確定將全數捐贈予田邊市公所。綜合日媒報導，野崎幸助2018年與小他55歲的前AV女優須藤早貴結婚，同年5月便被發現陳屍住所，死時距離兩人結婚才105天。須藤早貴被控謀殺罪，但是因證據不足，一、二審均獲判無罪，目前檢方上訴仍在最高法院審理中。針對野崎幸助遺產提起訴訟的親屬方，並不包括須藤早貴。而在遺產官司方面，最高法院於裁決書中簡短說明，稱「親屬提出之上訴不符合法定上訴理由」。本案爭議的核心在於，野崎幸助在2013年2月8日曾留下一封遺書，他在一張白色空白紙張上，以紅色原子筆親筆寫下「遺言：個人全數財產捐贈予田邊市」，並附有完整日期、簽名及印鑑。田邊市公所早於2019年即對外宣布，將依野崎幸助遺願接受該筆估算達到13億日元的遺產。不過，野崎幸助親屬認為該遺書有偽造之嫌，因而發起法律戰要求確認遺言無效。但在審理過程中，經過多次權威專家筆跡鑑定，均確認遺書上的字跡與野崎幸助本人的筆跡吻合。另外，野崎幸助生前便曾向田邊市公所捐贈超過1000萬日圓，並明確表達未來持續捐款的意願，其遺贈動機合理，故法院裁定遺言有效。而且該封遺言交由野崎幸助旗下公司一名男性董事保管，並無任何可疑之處。野崎幸助年輕時從事過銷售員、金融業等工作，靠著保險套商機以及投資和放貸致富，加上他以好色聞名，自稱曾追求過4000名女子，因此有「紀州唐璜」之稱。