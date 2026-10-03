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國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰4個月薪水，引發批評。昨天綠委范雲質詢時問他有無領到薪水，卓榮泰說「韓院長高高坐在上面，我站在這裡，他是一位有薪水的院長，我是沒領薪水的院長」。翁曉玲今（3）日回嗆，卓榮泰覺得委屈嗎？可曾想過軍公教和民眾感受？違法在先，竟還強詞奪理詭辯，更說這是最緩和的警告手段了。翁曉玲說，卓榮泰不爽薪水被凍結，別人領不到薪水福利卓也別領，稱15萬的國軍弟兄至今已有10個月沒領到每月3萬元、累計達30萬元的志願役加給；3萬多名的退休警消人員已有18個月沒領到增加的退休金。翁曉玲更說，上千名的上校退伍軍人至今連續3個學期無法領到子女教育補助費；18萬名退休公教已超過10個月，至今沒領到政府多扣的24個月退休金；兒少、廣電業者、老舊眷村戶、地方縣市政府等數百萬人的權益，因你違憲不副署、8項法律案未公布施行而受害。翁曉玲批評，卓榮泰違法在先，竟還強詞奪理詭辯說，「超過總統10天公布法律的期限，就不能再公布法律了。」如果說法成立，那麼按照的邏輯，給你薪水的發薪日已過期，國家就不該再發薪給你了。翁曉玲更嗆，像卓榮泰這種工作挑著做、不要做、不守憲、不守法的工作態度，換做是在任何一個職場中，早就被老闆fire了，立法院凍結卓榮泰四個月的薪水，要求他儘速改正，是為了守護憲政秩序、捍衛國會尊嚴、維護人民權益，這已是最緩和的警告手段了。翁曉玲更說，若卓榮泰依然執迷不誤，不立即副署法律、不依法編列預算，那就別怪東怪西、怪罪立法院。台灣人民頭家沒有對不起你，只有你對不起人民頭家。不過翁曉玲聲稱的「15萬的國軍弟兄至今已有10個月沒領到每月3萬元、累計達30萬元的志願役加給」，其實誤解了，志願役加給本來就有發1萬，去年總統賴清德宣布國軍加薪時，提高少校以下加給5千、中校和上校4千、將官3千元；隨後藍委徐巧芯的「國軍加薪」修法在立院三讀通過，志願役加給全面調升為3萬元，因此國軍沒領到的不是30萬元，而是15萬到17萬。