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▲高美館《日常．解碼》2日舉辦開幕預展。（圖／高美館提供）

▲《麥可．克雷格－馬丁：日常・解碼》（Michael Craig-Martin: The Language of the Everyday）10月3日盛大開展。（圖／記者陳美嘉攝）

▲麥可．克雷格－馬丁大型雕塑作品〈安全別針（綠松石色）〉，2024 © Michael Craig-Martin. 。（圖／高美館提供）

高雄市立美術館國際特展《麥可．克雷格－馬丁：日常・解碼》（Michael Craig-Martin: The Language of the Everyday）今(3)日盛大開展。《日常・解碼》為藝術家首度在臺灣舉辦的大型個展，精選逾70件作品，完整梳理其逾50年的創作歷程，從克雷格－馬丁最知名的觀念藝術代表作〈一棵橡樹〉、經典日常物件繪畫、大型戶外雕塑，到數位沉浸劇場〈宇宙〉，並帶來數件2026年首度公開的新作。開幕預展於2日舉辦，英國當代藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）親臨高雄。高雄市政府副秘書長張家興表示，許多人看展時，常試著從作品中看懂些什麼；而面對克雷格－馬丁的作品，則是「從看得懂的物件裡，看見我們未曾注意，甚至難以察覺的感受」。高美館館長顏名宏表示，本展是繼2024年英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）大型回顧展後，克雷格－馬丁在亞洲規模最大的展覽；作品並由室內展間延伸至43公頃藝術生態園區，再以「英國文化年」系列企劃串聯超過60場講座、市集、音樂與跨域活動，期望高美館能夠成為市民朋友行走、觀看與感知的文化浸潤場域。克雷格－馬丁則表示，能來到高雄參與這場重要回顧展的開幕，令他深感榮幸與喜悅。「能有機會看到自己一生的創作被完整梳理、彙聚在同一個展覽裡，是極少人能夠擁有的經驗。」他感性地提及，當逾50年的創作在同時出現在眼前，彷彿時間被壓縮，也讓他百感交集；尤其在距離倫敦如此遙遠的高雄，第一次將這些作品完整呈現在觀眾面前，更令他感動不已。本展以「日常．解碼」為題，從藝術家的創作核心出發，重新梳理他如何透過最平凡的生活物件，改變人們觀看世界的方式。1973年他的代表作之一〈一棵橡樹〉展出，以一只盛水的玻璃杯搭配文字，重新提問物件與認知之間的關係；1970年代中期起，他更將創作從「現成物」的轉用，跨越至對物件的「圖像化」表現，以別針、燈泡、螺絲、筆記型電腦等人們的日常物件，建構獨具辨識度的視覺語彙。在高美館《日常．解碼》一展中，克雷格－馬丁選用洋紅、綠松石等色呈現在整體展場設計中，讓作品與空間彼此回應，期望觀眾不只是停留在作品前觀看，而是在色彩、線條與空間之間移動，感受一種彷彿「走進畫中世界」的觀看經驗。本次展覽另一亮點，則是克雷格－馬丁2024年於英國皇家藝術學院發表的數位裝置作品〈宇宙〉重新製作後於國際首度展出，採用5聲道音樂設計，並首次以184片LED顯示面板設計弧形螢幕，為高美館展覽空間量身打造高4米、寬11米的LED環形劇場。除了展廳內的觀看經驗，《日常．解碼》更將藝術家的創作延伸至高美館藝術生態園區，形成一幅屬於高雄當下的限定風景。延續藝術家長年對藝術教育與「觀看」的重視，高美館以《日常．解碼》為起點推出「英國文化年」，自今年10月起至2027年3月，高美館「英國文化年」期間規劃近70場次多元推廣活動。特展相關活動將陸續登場，敬請鎖定高美館網站公告以及臉書專頁與Instagram。