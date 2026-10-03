好市多（Costco）採買人潮經常爆滿，熱門時段不只停車難，連逛賣場、排隊結帳都得花不少時間。想輕鬆逛好市多，時間點才是最關鍵的因素，許多網友實測發現，平日晚間20點後除了人少，停車與結帳也較省時間。也有人喜歡開門後一小段時間、月底，以及平日下午，黑鑽卡會員則可利用提早進場優勢。外媒《Southern Living》則指出，好市多關門前1小時通常最安靜，若想慢慢逛則可挑工作日，周二、周三也較有機會遇到補貨後的商品。
好市多什麼時候最好逛？內行會員推「20點後」：完全不塞
近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問：「大家都幾點去好市多？我每次去都好多人。」貼文曝光後，意外釣出大量會員分享避人潮攻略。
不少會員首推平日晚間，尤其20點過後人潮明顯減少，「平日晚上8點」、「20：30左右」、「我都晚上8：30過後再去沒什麼人，因為就住在附近而已」、「20:00中壢店順便加油」、「晚上8點去就沒什麼人潮了」、「晚上7點後，人比較少，也好停車」。
也有人選在晚上21點左右進場，「晚上9:15入場，購買必要的之後趕快離開，完全不耗時間」，但缺點是太晚去可能會錯過試吃活動。
除此之外，「月底」也是不少會員的避人潮選擇，「好幾次都故意月底再去會比較少人，月初發完薪水會比較多人。」也有會員指出，黑鑽卡可提早進場，自己會趁正式營業前一段時間入場，或是假日早上提早到場，「假日黑卡早上8：15到，排隊等8：30進場，結帳到出場都沒什麼塞到。」
好市多閉店前、平日下午最少人！周二、周三貨架較容易補齊
《NOWNEWS》記者實際詢問經常逛好市多的親友，她認為平日早上開門後一小段時間最舒服，當時人潮還沒大量湧入，走道較寬，推車、採買都不容易卡住。平日下午也能接受，但接近下班時間後人潮會逐漸增加；假日則會避開中午至下午的熱門時段。
外媒《Southern Living》也建議，若購物清單不長，而且清楚知道商品位置，可以選擇非尖峰時段前往，減少在人群中穿梭的時間。報導指出，多數城市的Costco在關門前1小時通常最安靜，因為下班後及晚間採買的人潮已逐漸離場。
如果希望有充裕時間慢慢逛，則可選擇工作日，避開大多數人上班、孩子上學的時段。周一通常較清靜，但經過周末採買後，部分貨架可能較空，因此有經驗的Costco顧客會建議改挑周二或周三，除了人潮較少，也比較有機會遇到補貨後的商品與新優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問：「大家都幾點去好市多？我每次去都好多人。」貼文曝光後，意外釣出大量會員分享避人潮攻略。
不少會員首推平日晚間，尤其20點過後人潮明顯減少，「平日晚上8點」、「20：30左右」、「我都晚上8：30過後再去沒什麼人，因為就住在附近而已」、「20:00中壢店順便加油」、「晚上8點去就沒什麼人潮了」、「晚上7點後，人比較少，也好停車」。
也有人選在晚上21點左右進場，「晚上9:15入場，購買必要的之後趕快離開，完全不耗時間」，但缺點是太晚去可能會錯過試吃活動。
好市多閉店前、平日下午最少人！周二、周三貨架較容易補齊
《NOWNEWS》記者實際詢問經常逛好市多的親友，她認為平日早上開門後一小段時間最舒服，當時人潮還沒大量湧入，走道較寬，推車、採買都不容易卡住。平日下午也能接受，但接近下班時間後人潮會逐漸增加；假日則會避開中午至下午的熱門時段。
外媒《Southern Living》也建議，若購物清單不長，而且清楚知道商品位置，可以選擇非尖峰時段前往，減少在人群中穿梭的時間。報導指出，多數城市的Costco在關門前1小時通常最安靜，因為下班後及晚間採買的人潮已逐漸離場。
如果希望有充裕時間慢慢逛，則可選擇工作日，避開大多數人上班、孩子上學的時段。周一通常較清靜，但經過周末採買後，部分貨架可能較空，因此有經驗的Costco顧客會建議改挑周二或周三，除了人潮較少，也比較有機會遇到補貨後的商品與新優惠。