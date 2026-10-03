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好萊塢巨星湯姆克魯斯1日到韓國首爾宣傳新片《挖掘者》，出席首映會時，一名女粉絲提醒他「臉上有東西」，阿湯哥趕緊摸臉反問在哪裡，粉絲表示「是帥氣」，讓這位國際巨星害羞到彎下腰大笑，約26秒短片吸引超過5萬人瀏覽。網路瘋傳一段影片，正在韓國宣傳新片的湯姆克魯斯，於首映會上親切地幫粉絲簽名，突然一位女粉絲開口提醒「我還有一件事要說...」阿湯哥回說「Sure」並湊向粉絲專注聆聽，女粉絲表示：「你臉上好像有東西，就在這裡...」湯姆克魯斯一聽立刻用手摸了摸左右臉頰，反問女粉絲在哪裡，女粉絲回說「是Handsome（帥氣）」，下一秒，阿湯哥連續放聲大笑好幾聲，臉上還露出一絲害羞神情及微微紅暈，反應相當真切且可愛。許多網友看了影片笑翻，「被英文版的土味情話撩到」、「身經百戰的阿湯哥也會被唬住，笑得臉紅紅」、「巨星笑得好開心，誰不喜歡被稱讚呢」、「人生成就是：撩到Tom Cruise」、「可以跟孫子炫耀以前撩過阿湯哥」、「阿湯哥整個心花怒放！」