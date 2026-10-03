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▲薔薔（如圖）則因代孕議題引起正反兩派網友熱議，她認為有小孩是可以的，但應該會請別人生，不想因為一個男人或一個小孩去改變她的身體狀態。（圖／薔薔臉書）

女星薔薔（林嘉凌）近日才因談論代孕議題，表示：「有小朋友是可以啊，可是我應該會，就請別人生。」此話一出立刻遭部分網友批評想法過於自私，選擇退粉。而薔薔也在podcast節目《有空再聽》分享身世，坦言當初爸媽「雙劈」生下她，由於依據台灣法律，父親欄位必須是媽媽的老公，但爸爸不願意，因此她晚報戶口1個月，自爆：「我爸爸拿了200萬給婦產科醫師，請對方偽造文書，寫父親是他。」影片曝光後讓網友震驚表示：「這是可以說的嗎？」薔薔近日在podcast節目中公開身世，宛如八點檔劇情，透露當年生父母「雙雙劈腿」生下她，因為依照台灣法律，父親欄位必須填上親生媽媽的老公，對方是名日本人，但爸爸不願意，堅持父親欄位一定要是他，因此薔薔晚報戶口1個月。薔薔透露爸爸當初拿了200萬給一間婦產科醫師，拜託對方偽造文書，父親欄寫他、母親則是他當年的元配，並非親生媽媽，讓一旁的派翠克也直呼：「很複雜欸！」薔薔坦言從沒跟親生媽媽生活過，一直都是跟著爸爸的元配，讓她直言完全沒有母女的感覺。但薔薔長大後也理解，畢竟她是爸爸從外面帶回來的孩子，「以一個女人的心態，我不怪她當時的狀態，這是很正常的。」影片曝光後，網友震驚表示：「蛤，這可以說嗎」、「在以前的年代很正常」、「薔薔家裡真的有夠複雜，她還蠻不容易的。」近日，薔薔則因代孕議題引起正反兩派網友熱議，她認為有小朋友是可以的，可是應該會請別人生，並補充原因說：「我不可能因為一個男人或一個小孩去改變我的身體狀態，我還是要漂亮，我不可能（自己生），我覺得那個犧牲太大了，我沒有要承擔這個東西。」面對網路輿論，她隨後也在直播中解釋，認為國外有合法的代孕機構，合法的地方做合法的事，沒什麼不妥，也尊重每個人的選擇。