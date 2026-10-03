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▲全家10月5日起推出的「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合。（圖／全家提供）

29元晚間優惠。即起至10月6日前，門市還有霜淇淋兩支55元，相當於6元多吃一支。



全家APP隨買跨店取今（3）日還有霜淇淋買2送2，10月5日至10月7日加 碼推出5支188元。



▲全家APP隨買跨店取今（3）日還有霜淇淋買2送2，10月5日至10月7日加碼推出5支188元。（圖／全家提供） 全家萬聖節優惠！「O REO造型貓頭套」必搶



此外，萬聖派對吃喝一起備齊，毛孩也來玩變裝！全家即起至10月27日，OREO指定商品任選2件8折優惠，凡購買滿4件再贈送限量「OREO造型貓頭套」1個。



同時間，酷繽球推出Red Bull紅牛能量飲料搭配組合，四季檸檬、巨峰葡萄兩款酷繽球任選，搭配紅牛能量飲料，融合果香與清爽氣泡感，酷繽球任1杯搭配指定250ml紅牛能量飲料任1罐， 享合購優惠價89元。



▲OREO指定商品任選2件8折優惠，凡購買滿4件再贈送限量「OREO造型貓頭套」1個。（圖／全家提供） 萊爾富果C果昔「轉轉樂」開跑！最高享2件0元



萊爾富「果C果昔」推出期間限定「轉轉樂」活動，即日起至10月13日，消費者購買指定果昔任2件，即可參加「轉轉樂」，有機會抽中「2件0元」優惠，另有「2件59折」、「2件69折」等驚喜優惠；一次購買4件即可獲得2次轉盤機會，買越多、中獎機率越高。



除了果昔優惠，萊爾富也持續推出布丁甜點新選擇！厚奶茶布丁新品「厚膽你就奶茶布丁」上市，將熟悉的奶茶風味轉化為細緻甜點，原價45元，即日起至10月13日，「厚膽你就奶茶布丁」、「生乳布丁」、「焦糖烤布丁」任選第2件15元優惠。



▲萊爾富「果C果昔」推出期間限定「轉轉樂」活動，即日起至10月13日，消費者購買指定果昔任2件，即可參加。（圖／萊爾富提供）



萬聖節甜點也要變裝！全家霜淇淋新口味「仙女奶茶霜淇淋」10月5日起登場，只要加10元可獲得「巫婆手指餅乾」，打造好吃又好拍的萬聖甜點，且每日晚間5點後霜淇淋單支29元，還有APP隨買跨店取買2送2、限今天。全家10月5日起推出的「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。且即日起至11月10日，加10元即可獲得巫婆手指餅乾1個，以起司牛奶棒打造手指造型，指甲部分鑲嵌完整香烤杏仁粒，帶出堅果香氣與喀吱脆口的雙重口感，搭配霜淇淋享用，為柔滑奶茶香增添酥脆層次。即日起至11月10日，每日下午5點至8時59分，另享霜淇淋單支