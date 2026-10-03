受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署發布「大雷雨警戒」，南投有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

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🟡16時30分發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時30分
📍警戒區域：屏東縣

🟡16時05分發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至17時35分
📍警戒區域：南投縣

▲下周一、二東北季風增強，迎風面雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲下周一、二東北季風增強，迎風面雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署表示，下周一（5日）開始東北季風增強，是入秋以來最強的一波東北季風，降溫幅度最多，而且會持續到下周五（9日），下周一（5日）、下周二（6日）比較濕涼，北部、東半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨，東北部要留意局部較大雨勢，其他地區為多雲，南部、其他山區午後有局部短暫陣雨。

下周三（7日）雖然東北季風還是持續影響，不過水氣減少，剩下大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨發生可能。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...