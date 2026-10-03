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▲下周一、二東北季風增強，雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明東北季風減弱 迎風面零星雨

中央氣象署今（3）日下午15時40分發布「大雨特報」，受到東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛，容易出現短延時強降雨，今天宜蘭、花蓮、南投、台南、屏東地區及雲林以南山區有局部大雨發生機率，影響時間一路到今晚。氣象署提醒，降雨期間注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。◾影響時間：3日下午至3日晚上◾大雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣中央氣象署預報員張承傳表示，今（3）日台灣為東北季風環境，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，新竹到台中、嘉義以南及其他山區有局部短暫陣雨，而且有局部較大雨勢發生機會。溫度方面，大台北、宜花高溫約29到30度，桃園以南、台東高溫約32到34度。明（4）日東北季風減弱，讓各地水氣減少，只有迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部及其他山區要小心局部短暫陣雨。