我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長候選人賴瑞隆接受牧師按手祝福，同心為高雄平安祈禱。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人、立法委員賴瑞隆今（3）日出席「基督徒感恩祝福祈禱會」，副總統蕭美琴也專程出席。賴瑞隆表示，一座城市真正的基礎，不只有建設，更重要的是人心；面對城市未來，更應以謙卑的心傾聽市民、承擔責任，凝聚各界力量共同為高雄努力。蕭美琴致詞時笑稱，今天的「最佳男主角」就是賴瑞隆，並表示，每一次祈禱都獲得更多智慧與力量，而選舉則是透過人民的選擇，找出能代表市民、帶領高雄持續進步發展的市長。蕭美琴表示，過去曾有人以「老、臭、醜」形容高雄，經過十多年努力，今天的高雄已經讓外界、國際看見高雄的進步與建設成果，越來越多重大活動選擇在高雄舉辦。蕭美琴認為，高雄要繼續進步發展，需要把價值、信用與對市民的承諾落實在治理之中。談到兩人的共同點，蕭美琴也幽默表示，自己是「貓派」、賴清德總統是「狗派」，而她跟賴瑞隆則是「同一派」，「我是戰貓，瑞隆是龍貓。」蕭美琴形容賴瑞隆有龍貓般溫暖、可愛的一面，帶給人一股暖流，但兩人都不是安逸的「家貓」，而是在街頭與第一線經過千錘百鍊。蕭美琴也引用聖經「非爾選我，乃我選爾」，表示從政就像是一份使命，上帝也透過人民手中的選票，讓每一位政治工作者承擔責任。蕭美琴說，賴瑞隆一路從幕僚、市府團隊到民意代表，經歷不同職務的歷練，累積完整的市政及政治經驗，請大家為瑞隆祈禱並給於他力量，帶領高雄持續向前。賴瑞隆表示，買啟信議長以「謙卑服事心，信賴新盼望」為題，帶給他很深的提醒。《馬太福音》提到「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高」，這也提醒所有承擔公共責任的人，即使能夠規劃城市藍圖、推動各項建設，仍要時時保持謙卑，「我會把市民的聲音放在前面，位置越高，腰就要彎得越低。」賴瑞隆指出，謙卑之後更重要的是「同心」。就如經文所提醒，一個人容易被擊倒，三股合成的繩子卻不容易折斷。高雄在陳其邁市長帶領下累積許多城市發展基礎，未來更需要市民、教會與社會各界共同參與、彼此合作，讓城市持續向前。賴瑞隆也引用《耶利米書》：你們要為那城求平安，為那城禱告耶和華，因為那城得平安，你們也隨著得平安，強調今天眾人聚集在教會，是共同為所疼惜的高雄祈禱，希望城市平安、人民安居。賴瑞隆並以高俊明牧師所留下的「獅子的勇敢、羊羔的溫柔、水牛的堅忍」自我勉勵。他表示，勇敢，是堅持對的事情，讓每一位市民受到公平對待；溫柔，是看見弱勢，願意彎下腰、伸出手；堅忍，則是即使成果無法立即看見，仍願意為下一代把基礎打穩，「不為掌聲做事，只為城市做對的事。」賴瑞隆也感謝高雄各教會長期投入社會關懷。賴瑞隆表示，不論是天災時投入救助，或平時照顧弱勢家庭、長輩與孩子，許多教會工作或許不在鎂光燈下，卻是支撐城市的重要力量。未來將持續深化市府與教會、民間團體的合作，在長照、托育、青少年陪伴及弱勢照顧等面向，建立更完整的支持網絡，讓城市發展不只追求建設進步，也照顧每一個人的需要。買啟信表示，未來教會的門也會為賴瑞隆敞開，盼望教會與市府持續保持對話與合作，在社會照顧、城市發展等面向共同努力，讓治理不只有建設的高度，也有關懷人的溫度。最後，賴瑞隆在眾牧師的按手祝福與禱告中，接受來自教會的勉勵與期許。賴瑞隆表示，「從謙卑開始，落在盼望」，大家用謙卑的心彼此服事、同心為城市祈禱，高雄就會有新的盼望。他也請牧師及兄弟姊妹持續為高雄祈禱，「願上帝賜福高雄，也願主賜福、保護每一位市民，讓高雄平安、穩健向前。」