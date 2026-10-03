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▲10月反而會在職場上被看見，這段時間可能會接下帶領新人的任務，或是參與重要的團隊工作。（示意圖／取自Unsplash）

10月運勢陸續迎來變化，部分生肖工作運、財運明顯升溫，有望靠著過去累積的實力與人脈，迎來升職、加薪或額外收入，根據星座專欄《搜狐星座》提醒4生肖10月運勢飆漲，看看誰有機會迎來事業、財運好消息，又有哪些人要先踩煞車、想清楚再做決定；生肖蛇則要特別留意職涯選擇，面對新工作機會別只看眼前條件。生肖兔的心思大多放在家庭，但別以為重視家庭的人就沒有事業運。恰恰是你們那份「把身邊的人放在心上」的細膩與體貼，到了10月反而會在職場上被看見。這段時間可能會接下帶領新人的任務，或是參與重要的團隊工作，別急著推開，勇敢把責任扛起來，累積的好口碑也會成為未來發展的重要助力。10月開始，生肖羊的溝通與表達能力明顯受到助力，原本就擅長與人協調、整合資源的你們，這個月更容易在工作中展現實力。過去大半年靠著良好的人際關係與溝通能力，替公司爭取到重要合作，也為團隊找到不少合適的資源。進入10月後，生肖羊可能臨時被交付重任。憑著靈活的應變能力與清楚的表達，替公司爭取到更有利的合作條件。這次表現也可能讓主管對你刮目相看，若後續合作順利推進，升職、加薪或職務調整都有機會出現，事業發展迎來新的突破。生肖蛇向來觀察力敏銳，但長期處在職場壓力之下，10月初遇到新機會時，反而容易被眼前看得到的福利與待遇吸引。新工作的條件看起來或許不錯，但實際發展是否穩定，還需要仔細確認，尤其要留意升遷制度、職務內容與公司未來規劃。如果只是因為目前工作不順，就急著轉職，未必真的能解決問題。建議生肖蛇先把新舊工作的薪資、福利、發展空間與工作環境放在一起比較，不要只看眼前能多拿多少，確認風險後再做決定，反而比較不容易後悔。到了10月，生肖雞的財運明顯升溫，正財表現穩定，工作上的努力也有機會換來加薪、獎金或更好的職務發展。至於額外收入方面，過去投入的理財、接案或其他副業，也可能逐漸看到成果。這個月的生肖雞不用過度焦慮，只要維持一貫的行動力，把握眼前出現的機會，該爭取的就主動爭取。不過在面對金錢與投資相關決定時，仍要先做好評估，不要因為一時順利就過度樂觀。10月整體財運有上升空間，只要穩穩把握，年底前也有機會累積出一筆讓自己滿意的成果。