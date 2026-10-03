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中華職棒中信兄弟下半季封王魔術數字點亮「M2」，今（3）日作客新莊球場踢館富邦悍將，最快今晚就能拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座季冠軍。這場「金控大戰」全場11600張門票昨日就完售，完售由於新莊球場外野一般區採自由入座，大批象迷自昨日便提早展開卡位戰，《NOWnews》記者在球迷入場前，在外野入口採訪隊伍最前端的象迷Gina，她透露，昨日下午3點就開始排隊，「喜歡大家聚在一起的感覺，所以大家寧願放棄自己的休息時間來這邊共襄盛舉。」前役樂天桃猿不敵台鋼雄鷹，讓兄弟正式點亮下半季封王魔術數字「M2」，今日兄弟封王唯一劇本為「兄弟贏球+桃猿輸球」。新莊球場外野一般區不劃位、採自由入座，掀起象迷深夜卡位潮，不少球迷出動摺疊椅、野餐墊，更有人索性搭起帳篷露營過夜，為的就是搶下好位置。記者今日採訪排在隊伍最前端的象迷Gina，她表示自己昨日下午3點就到場排隊，「我跟朋友一起輪流，畢竟昨天晚上還有球賽，所以我們排在另外一側。」Gina說，象迷們都很團結，大家都用輪流排隊的方式互相照應，「因為從昨天開始排，要到今天下午2點半才能進場，大家就輪流休息，心情上其實蠻愉悅的。」Gina更透露，今天一早還有象迷自掏腰包，自發性在現場提供愛心早餐、飲料與甜點。雖然手中早已握有入場門票，Gina仍堅定選擇徹夜排隊卡位，「我覺得這是一種感動。大家還是希望能搶到更好的位置去應援，喜歡大家聚在一起擊掌、大聲喊口號、開開心心拋彩帶，這種感覺是最好的，所以大家寧願放棄自己的休息時間來這邊共襄盛舉。」上半季兄弟戰績不盡理想，以20勝37敗2和敬陪末座，下半季卻強勢攻頂衝上第1名，最快今日就可以拋下彩帶，奪得隊史第21座半季冠軍。談到球隊上半季的低潮，Gina感性表示，即便上半季球隊狀況不佳，但象迷與球隊仍保持強大的向心力，「即便球隊跌落到谷底，大家反而更想要進場為兄弟加油。下半季戰況越來越好，大家的心也更團結。」Gina直言，象迷的心始終凝聚在一起，「團結就是兄弟的精神，最後這幾場賽事不到最後一刻絕不放棄，那種一路逆轉的心境與感動，真的沒有辦法用言語形容。」有趣的是，不少象迷在排隊等待時，就已經自備好彩帶準備今晚拋出。Gina笑說，「我昨天下午就已經聽說，新莊球場這附近的文具店連黃色彩帶都被掃光了，很多人都是特地從自己住的地方搜刮彩帶帶過來，就是為了迎接今晚的勝利！」