我是廣告 請繼續往下閱讀

杜拜航空（Flydubai）客機空中喋血事件震驚全球，阿拉伯聯合大公國檢察總長沙姆西（Dr. Hamad Saif Al Shamsi）3日表示，副機師在飛行過程中使用機上的應急破門斧攻擊機長，試圖奪取飛機的控制權發動「恐怖攻擊」。這是相關人士首度證實攻擊武器是應急破門斧，而不是原先一度廣傳的刀械。另外，這也是在以色列當局之外，第三方調查人士將本案定調為恐攻。沙姆西強調，調查仍在進行中，目前還有許多細節需要釐清，包括副機師是獨狼式犯案或者是背後還有其他極端團體協助，將在調查全部完成後，再對外公布詳細結果。《美聯社》引述知情人士透露，副機師過去曾任職於阿曼航空（Oman Air），但因為被懷疑有「極端主義傾向」而被解除飛行職務，轉調行政職。之後就加入杜拜航空，杜拜航空在聘用他時，是否有進行某種程度的背景審查，掌握其極端主義傾向，將是後續釐清的重點。由於以色列和阿曼並沒有外交關係，根據以色列與外國航空公司之間的協議，不會讓和以色列沒有外交關係的機師執飛前往以色列的班機，因此副機師為何會在事發班機上工作，也將是未來調查的重點。另外根據《CNN》報導，副機師的姓名為哈馬米（Hamam al-Hammami），過去疑似在個人社群網站就有出現蓋達組織（al Qaeda）領袖以及自殺炸彈客的照片。