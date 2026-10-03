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國民黨近日就毒品議題對民進黨台北市長參選人沈伯洋窮追猛打，沈伯洋今（3）日再轟台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川製造恐慌，並對兩人下戰帖、要求辯論毒品政策，「現在開始，隨時都可以」。國民黨北市議員楊植斗在臉書發文說，沈伯洋2014年曾發文把毒品和藥品劃上等號，蔣萬安上午受訪時說，非常驚訝沈伯洋把毒品類比成藥物，甚至拿吸毒與喜歡模型比喻，這是完全不能相提並論的事。「蔣萬安李四川，惡意製造恐慌！」沈伯洋下午透過社群媒體再度回應，「毒品要不要防治？當然要；要不要揪出毒癮者？當然要；怎麼揪？有一個做法叫做針頭交換和美沙冬治療計劃，最早做的城市是哪裡？台北市，當時市長是馬英九」。沈伯洋提到，蔣萬安和李四川，不討論市政就算了，把他10幾年前介紹這些政策的文章，拿來製造恐慌？「我的建議是這樣，我可以一次跟你們兩個人辯論毒品政策，現在開始，隨時都可以，10分鐘以後都沒問題 」。沈伯洋提到，之前的議會質詢，國民黨議員質詢的時候，蔣萬安連自己是「台北市毒防中心主任」都不知道，「這四年來，台北的反毒工作，市長到底掌握多少？ 」