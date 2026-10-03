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謝淑薇說法整理

這有什麼很奇怪的嗎？大家可能會關注是不是有握手？這不是很重要的事情，我們贏了就好了。

那我覺得在球場上很重要就是一定要去尊重對手，那如果今天對手不尊重我，我也不想握手，就這樣子（笑）。

▲謝淑薇賽後強調，因為對手先不尊重人，所以自己才不願意握手。（圖／特派記者朱永強攝）

詹皓晴說法整理

那我就是伸了手，那還是沒有得到回應，那我覺得沒關係啊，每個人有每個人的選擇。那我的選擇就是該做的要做好。

但是今天我覺得畢竟是中華隊的比賽，所以在知道要跟她對打的時候，我就決定了，我也跟芳嫺還有身旁的人說，就是我一定會去握這個手，但沒有握到。

金牌的手不好握。

▲詹皓晴透露，這次想跟謝淑薇握手，是因為大家都為中華隊出戰。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運倒數1天，網球女雙金牌戰引發全台關注，謝淑薇賽後拒絕詹皓晴「世紀握手」，更成為全台討論焦點，賽後2人在混彩區，相近5公尺卻隔空對話，句句不提對手、卻句句都是對手，爆料程度堪比八點檔，甚至連詹皓晴搭檔吳芳嫺都參戰，暗酸「金牌的手不好握。」記者提問：想問一下，因為大家很關注賽後可能你跟對手之間的互動。想知道那時候在網前跟芳嫺擊掌之後，那跟皓晴這部分（為何拒絕）？謝淑薇回答：「「輸贏也沒關係，我覺得這個網球就是這樣，我們今天去經歷了、去打好每一分球，那我們所有人就是開心心地去準備下一個比賽，我覺得這是小事情。記者提問：聊一下最後那個跟對手的互動，包含在網前的部分。「I Do My Job. 對啊，我覺得今天不管怎麼樣，代表中華隊的比賽，我覺得我們該做的都要做嘛。「因為上一次在美網我沒有握嘛，那是因為前面我都得不到回應，那我覺得那也沒有必要一直熱臉貼冷屁股的感覺。吳芳嫺此時在旁說一句，「」隨後談到本屆亞運感想，吳芳嫺表達，「第一次參加亞運真的很開心，然後謝謝這次學姐帶領我打亞運，讓我第一次拿牌。然後感謝所有中華隊的長官，還有在中繼站的防護員、物理治療師、營養師，各個工作人員，沒有她們就沒有今天的我們，謝謝。」