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▲「ERIKA CHUNG 紐約時尚特展」於即日起至10月4日在高雄 Le Mont Art Space 登場，開放民眾免費進場體驗國際級時裝魅力。（圖／ERIKA CHUNG提供）

▲「ERIKA CHUNG 紐約時尚特展」於即日起至10月4日在 Le Mont Art Space 登場，現場完整展出紐約發表之訂製服裝、秀場影音及創作幕後紀錄。（圖／ERIKA CHUNG提供）

高雄在地時尚品牌「ERIKA CHUNG」在高市府青年局輔導下，登上紐約 The Glasshouse 發表全新系列「台灣查某囝」。設計師將愛河、壽山與舊稱「打狗」等繁體中文字轉化為立體編織結構，讓紐約看見高雄獨有的城市線條與文化力量。在完成紐約發表後，團隊隨即將秀場成果帶回故鄉，於即日起至10月4日在高雄 Le Mont Art Space 展開為期3天的「紐約時尚特展」，開放民眾免費進場體驗國際級時裝魅力。「ERIKA CHUNG」長期以高端訂製與永續設計為核心。此次在紐約掀起話題的「台灣查某囝」系列，靈感源自台灣女性堅韌不拔的精神。設計師將象徵高雄山海的「愛」、「壽」及「打狗」等中文字形意象拆解，轉化為俐落的剪裁與前衛結構，並攜手高雄在地師傅以手工編織技法完成，讓文字線條、地方技藝與當代時裝融為一體。曾受邀擔任「2025 KFA 高雄時尚大賞」決賽評審的設計師 ERIKA指出，「希望透過服裝，把台灣熟悉的文字、文化與記憶，轉化成屬於當代的設計語言。」「ERIKA CHUNG 紐約時尚特展」於即日起至10月4日在 Le Mont Art Space 登場，現場完整展出紐約發表之訂製服裝、秀場影音及創作幕後紀錄。特展期間另規劃設計師交流暨時尚展示，並與藝術家高新潼（XingTong Gao）個展《FLUID RESONANCE／氣韻流生》攜手呈現，讓服裝工藝與當代藝術展開深度對話。高市府青年局長林楷軒表示，市府針對時尚新銳設計，從建構「競賽發掘」、「輔導計畫」到「創業扶植」的一站式培育機制。政策的核心思維，在於不只陪伴青年跨過起步的資金門檻、將頂尖創意留在高雄深耕，更要為青年品牌推進全球市場，讓來自高雄的設計能量，能具備充足底氣大膽登上國際頂尖舞台。