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▲玉澤演買了一張200元的「金磚疊疊樂」刮刮樂，竟刮中300元。（圖／IG@taecyeonokay）

南韓「野獸男團」2PM成員玉澤演今（3）日晚間將在Legacy TERA舉辦粉絲見面會，昨天就抵台的他，開心喝了道地手搖、吃台菜，還很接地氣去玩刮刮樂，挑了一頭獎200萬的「金磚疊疊樂」，才刮開第2區就中300元！玉澤演昨天抵台後，跑去彩券行開直播，約粉絲一起看他刮刮樂，他挑了一張200元的「金磚疊疊樂」，最高獎金為200萬，只要第1局至第6局開出的數字相同就可獲得該局獎金，他才刮到第2局就中300元，開心大喊「呀」之外，還問大家「300元可以拿還做什麼呢？」開心溢於言表，收看的粉絲也跟他一樣激動歡呼。玉澤演過去來台工作時，就體驗不少當地文化，不只用雙腳走遍台中各大景點，還搭公車趴趴走，甚至特地打卡林柏宏推薦的咖啡廳，依依造訪台中市政府、彩虹眷村、國美館、審計新村，也沒錯過宮原眼科吃冰，更參加「酒祭」、「爵士音樂節」、「大墩鈴蘭通啤酒節」等在地活動，這段期間幾乎都用中文發IG，像極親朋好友出門玩時的日常回報，讓台灣粉絲直呼真的太親民。玉澤演2008年以2PM成員身分出道，憑高挑身材與結實體格打出「野獸偶像」招牌，成為K-POP二代代表人物之一，之後陸續跨足綜藝、戲劇，從偶像成功轉型演員。2017年入伍時，他更為履行兵役義務主動放棄美國永久居留資格，接受椎間盤突出手術後仍堅持服現役，一度在韓國引發熱烈討論。感情方面，玉澤演與圈外女友穩定交往多年，2025年宣布結婚，並親筆寫信分享喜訊，表示已和長時間理解、陪伴自己的另一半約定共度一生，希望未來也能攜手走下去，正式邁入人生新階段。