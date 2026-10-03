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▲ 今天柯文哲與柯志恩「雙柯」合體走進市場，不少攤商與買菜民眾看到2人現身，連忙熱情上前打招呼、握手加油。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（3）日上午與民眾黨創黨主席柯文哲合體，陪同民眾黨高雄市議員候選人林于凱，前往三民區陽明市場掃街拜票。三人一現身立刻成為市場焦點。柯志恩表示，自己與柯文哲的共同之處，就是在面對問題時都相當「務實、直率」，藍白也會在高雄全力團結合作，讓提名議員順利進入市議會，並完成下架新潮流目標。今天「雙柯」合體走進市場，不少攤商與買菜民眾看到2人現身，連忙熱情上前打招呼、握手加油；甚至有攤商老闆娘直接放下手邊生意、衝出攤位，就為了搶著和柯文哲與柯志恩合照，現場人潮一度擠得水洩不通。有熱情攤商送上發糕給林于凱和柯志恩，象徵祝福2人選情「一路發」；更有熱情攤商送上甘蔗雞腿，大讚柯志恩「一級棒」，讓柯志恩笑得合不攏嘴，市場內的歡呼聲此起彼落，氣氛相當熱烈。對於外界關注她這四年深耕高雄「穿破四雙鞋」，柯志恩受訪時表示，穿什麼樣的鞋子其實不是重點，重要的是自己這幾年走遍高雄38個行政區，「讓人民看到我們一步一腳印，也非常扎實地踏遍每一個角落」，她認為這才是高雄市民最關切的問題。被問到藍白合作議題時，柯志恩表示，藍白合絕對是在野力量合作非常重要的一環，民眾黨提名的林于凱議員候選人相當優秀，「就像柯主席所提到的，選舉就是拚票最多」，因此會力拚讓藍白提名的議員全部當選，「打倒新潮流」更是最大的共同目標。柯志恩也談到，自己與柯文哲雖然性別不同、政黨也不同，但兩人相同之處就是「非常務實、非常直率」，她大讚柯文哲的做事風格，就是直接坦率的面對問題、解決問題，所以受到非常多年輕人的歡迎。最後，柯志恩也預告，明天（4）日還會再和林于凱以及民眾黨主席黃國昌合體，歡迎民眾一同前來共襄盛舉。