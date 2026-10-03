香港男星杜汶澤的老婆、TVB視后田蕊妮4月透露肺腺癌復發，並已經轉移至淋巴，目前全面停工專心進行標靶治療，夫妻倆日前飛到東京為她慶祝49歲生日，田蕊妮在IG發文感謝杜汶澤當自己的司機、廚師和看護，永遠都把她放在第一位照顧，「有時候我會想幸好病的是我不是他。」
杜汶澤包辦三職照護 田蕊妮：每天都感到幸福
田蕊妮以「the best husband in the world」（世界上最棒的老公）稱呼杜汶澤，透露從罹癌到現在，老公一直都把她照顧得很好，「他不只是我的老公還是我的司機、廚師、看護，永遠都把我放在第一位，讓我每天都感到幸福，有時候我會想幸好病的是我不是他，若然上天要我跟他對調崗位的話，我一定會不知所措。」
很多人誇獎田蕊妮「妳好勇敢喔」，本人坦言自己並不勇敢，現在反而是她最脆弱的時候，「但我身邊的這位就是無間斷的要我努力，不可以放棄，所以他才是勇敢的那位」，透露杜汶澤除了要照顧她之外，還要面對和解決自身的人生難題，稱讚老公是照顧者的典範。
田蕊妮癌症復發難接受 杜汶澤每天悉心照料
2024年底，田蕊妮確診初期肺腺癌並接受手術切除，術後復原良好，不過，今年初她開始出現持續低燒，在台灣長庚醫院醫生的建議下接受淋巴切片檢查，不幸確認癌症復發並轉移。面對再度罹癌的打擊，田蕊妮曾經直言難以接受，但老公杜汶澤在抗癌路上形影不離，每天悉心照料，並對她深情告白「照顧妳是我的責任」，令外界動容。
田蕊妮IG
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田蕊妮以「the best husband in the world」（世界上最棒的老公）稱呼杜汶澤，透露從罹癌到現在，老公一直都把她照顧得很好，「他不只是我的老公還是我的司機、廚師、看護，永遠都把我放在第一位，讓我每天都感到幸福，有時候我會想幸好病的是我不是他，若然上天要我跟他對調崗位的話，我一定會不知所措。」
很多人誇獎田蕊妮「妳好勇敢喔」，本人坦言自己並不勇敢，現在反而是她最脆弱的時候，「但我身邊的這位就是無間斷的要我努力，不可以放棄，所以他才是勇敢的那位」，透露杜汶澤除了要照顧她之外，還要面對和解決自身的人生難題，稱讚老公是照顧者的典範。
2024年底，田蕊妮確診初期肺腺癌並接受手術切除，術後復原良好，不過，今年初她開始出現持續低燒，在台灣長庚醫院醫生的建議下接受淋巴切片檢查，不幸確認癌症復發並轉移。面對再度罹癌的打擊，田蕊妮曾經直言難以接受，但老公杜汶澤在抗癌路上形影不離，每天悉心照料，並對她深情告白「照顧妳是我的責任」，令外界動容。
田蕊妮IG