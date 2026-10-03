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下機扶手欄杆、央視修剪畫面 肢體動作再遭剖析

▲習近平沿階梯下機時一手牽著彭麗媛、另一手緊握扶梯欄杆。（圖／路透社／達志影像）

中國國家主席習近平上週訪問美國與美國總統川普（Donald Trump）進行川習會，而據《華爾街日報》引述知情人士披露，習近平在美國訪問期間，中方代表團提出多項罕見請求，包括要求在白宮西廂（West Wing）設置一間專屬休息室，以便習近平利用間隙時間進行休息，另外也特別要求更多的休息時間，讓習近平的健康狀況再度受到關注。《華爾街日報》報導指出，中方要求在白宮內準備「專屬休息室」供習近平使用，僅允許其夫人彭麗媛一人陪同，其他中國高官都不得進入房間。在9月24日，即習近平3天兩夜訪美行中唯一的一個整天行程，中方官員婉拒了美方原定安排的工作午餐，並要求給予習近平更多休息時間。因此在中午結束與川普的會晤後，直到晚上白宮國宴前，下午有約5小時的空檔，川普轉而處理政務，習近平則沒有公開行程。此外，習近平於抵達華盛頓首日晚上未安排任何公開活動；最後一天參訪美國國家檔案館的行程亦僅待了大約10分鐘，遠短於美方預期。消息人士分析，整套行程安排似乎高度圍繞著「習近平能持續站立或行走多久」、以及「何時必須安排休息」等體能的限制進行設計。不過，目前尚無公開證據顯示習近平患有特定疾病或重大健康問題，且長達14小時的跨太平洋飛行與時差調整，亦可能是中方如此安排行程的原因之一，但仍引發外界對習近平健康狀況的質疑。習近平的肢體動作同樣成為外界焦點。當習近平專機降落安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），他沿階梯下機時被拍到一手牽著彭麗媛、另一手緊握扶梯欄杆。兩天後，習近平登上國家檔案館台階時，亦全程牽著彭麗媛。雖然牽手未必能直接作為健康不佳的證據，但《華爾街日報》報導指出，中國官媒央視在黃金時段的新聞聯播中，刻意剪輯掉了這些相關畫面，反而進一步加深了外界的疑慮。曾在小布希政府時期擔任國家安全委員會高級中國事務主任、負責籌辦過3次國事訪問的韋德寧（Dennis Wilder）表示，在白宮安排休息室的做法史無前例。韋德寧指出，以這種規格的領袖峰會來說，這次川習會的時間「短得驚人」。