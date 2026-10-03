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日本新聞播報員羽田優里奈，近日因一段試吃甜點的影片在社群平台爆紅。影片中，她小跑步興奮地走進商場，接連走進各家店鋪，品嘗和菓子、蒙布朗等甜點，甜美的外貌搭配生動可愛的試吃反應，瞬間擄獲大批網友的心。這段影片出自日本晨間新聞節目《THE TIME,》。羽田優里奈身高168公分，擁有令人稱羨的「8頭身」完美比例，影片曝光後，不少網友直呼「在晚間新聞經常露面的羽田優里奈，不知為何最近突然爆紅了」。也有網友大讚她播報台風穩健，不只外貌出眾，身材也相當有料。隨著討論度升溫，也有網友挖出她早年的寫真作品。羽田優里奈在2019年曾登上《週刊Playboy》，以出眾的8頭身比例，身著內衣、內褲入鏡，展現姣好的身材曲線，散發甜美又帶點療癒系的魅力，再度掀起話題。1995年出生、來自大阪的羽田優里奈，除了擔任新聞播報員，也身兼藝人與節目主持人。她在2024年於社群平台發文表示，自己歷經6次挑戰，終於通過合格率僅約4至5％的國家級證照考試，正式取得氣象預報員資格。她回顧這段歷程時感嘆，「大概讀了3、4年的書！這真是一場漫長的抗戰！」此外，她過去在廣播節目中分享，當初踏入記者這一行，是因為某天意識到「每天到同一個地方上班、坐在辦公桌前，這種生活不太適合自己」。喜歡說話的她樂於接觸各式各樣的人，因此覺得記者這份工作相當有趣。