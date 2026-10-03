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不鏽鋼鍋出現「彩虹紋」別急著丟！日本大廠揭真相：不是鍋子壞掉

▲不鏽鋼鍋用久出現彩虹紋，不代表鍋具損壞或重金屬溶出。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

主要原因在於不鏽鋼表面有一層薄薄的氧化膜，能幫助鍋具防鏽、耐腐蝕。當鍋子加熱煮食，水分逐漸蒸發，水中微量的鈣、矽等離子會附著在氧化膜上，讓表面形成厚薄差異，光線經過折射後，就會呈現七彩光圈。

鍋子彩虹紋看了不順眼？檸檬酸3步驟清掉

除了檸檬酸之外，也可以使用食用油、檸檬汁或白醋擦拭鍋面；下次烹煮時加入水，也有機會讓斑紋逐漸消失。