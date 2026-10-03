家中不鏽鋼鍋用了一段時間，鍋面突然冒出一圈圈七彩光澤，不少人第一反應就是懷疑鍋具是不是變質、甚至有重金屬溶出的疑慮，就有網友看到鍋面出現明顯「彩虹圈」，忍不住詢問：「是不是該淘汰了？」對此，日本不鏽鋼用品製造商「宮崎製作所」表示，這其實是使用過程中的常見物理現象，與水分、礦物質及氧化膜有關，並不代表鍋具損壞，也不會因此釋放毒素，不需要丟棄鍋子。想恢復鍋面光澤，可準備食品級檸檬酸，加入鍋中加水煮沸，接著趁溫熱用菜瓜布刷洗內外，最後以洗碗精洗淨即可。
不鏽鋼鍋出現「彩虹紋」別急著丟！日本大廠揭真相：不是鍋子壞掉
一名網友曾在社群發文表示，家中的不鏽鋼鍋出現明顯彩虹狀斑紋，擔心材質是不是出了問題，好奇詢問「不鏽鋼鍋具出現彩虹圈是不是該淘汰了？」
貼文曝光後，不少人紛紛留言，「不鏽鋼出現彩虹是物理反應，正常的，可以繼續用」、「就過熱退鋼而已，但這不是煞車碟，退鋼不會怎麼樣」、「我家鍋子也有類似情形，原本以為是鍋子材質結構改變，用得很不心安，後來用檸檬酸搭配少量洗潔精清洗就消失了」。
對此，日本不鏽鋼用品製造商「宮崎製作所」曾解釋，不鏽鋼鍋出現彩虹紋相當普遍，尤其新鍋也可能發生。
主要原因在於不鏽鋼表面有一層薄薄的氧化膜，能幫助鍋具防鏽、耐腐蝕。當鍋子加熱煮食，水分逐漸蒸發，水中微量的鈣、矽等離子會附著在氧化膜上，讓表面形成厚薄差異，光線經過折射後，就會呈現七彩光圈。
煮食過程中，食材裡的礦物質或澱粉也可能影響氧化膜，使表面產生暫時性的色澤變化。隨著氧化膜恢復，彩虹斑紋有時也會自行淡去，因此並不代表鍋具已經變質，更不會因為出現彩虹紋就釋放毒素，這類痕跡不會影響鍋具材質結構、烹調安全或正常功能，沒有必要因為鍋面變色就直接淘汰。
鍋子彩虹紋看了不順眼？檸檬酸3步驟清掉
如果仍然很在意鍋面的彩虹斑紋，宮崎製作所也提供簡單的清潔方法，只要準備食品級檸檬酸，以及粗糙面的海綿或菜瓜布即可。
1.鍋內加入約1大匙檸檬酸，再倒入足量的水，確實蓋過彩虹紋路，開火煮沸後關火，靜置冷卻。
2.冷卻或仍保留些微溫度時，不要急著把檸檬酸水倒掉，直接使用粗糙海綿或菜瓜布刷洗鍋面，鍋子內外都可以清潔。
3.刷洗完成後倒掉檸檬酸水，再以洗碗精將鍋具完整清洗乾淨即可。
除了檸檬酸之外，也可以使用食用油、檸檬汁或白醋擦拭鍋面；下次烹煮時加入水，也有機會讓斑紋逐漸消失。
不過，由於彩虹紋與水中成分及使用環境有關，即使清除乾淨，過一段時間仍可能再次出現。若希望維持鍋面外觀，可以隔一段時間清潔一次即可，不必因為看到彩虹紋就擔心鍋具不能使用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友曾在社群發文表示，家中的不鏽鋼鍋出現明顯彩虹狀斑紋，擔心材質是不是出了問題，好奇詢問「不鏽鋼鍋具出現彩虹圈是不是該淘汰了？」
貼文曝光後，不少人紛紛留言，「不鏽鋼出現彩虹是物理反應，正常的，可以繼續用」、「就過熱退鋼而已，但這不是煞車碟，退鋼不會怎麼樣」、「我家鍋子也有類似情形，原本以為是鍋子材質結構改變，用得很不心安，後來用檸檬酸搭配少量洗潔精清洗就消失了」。
主要原因在於不鏽鋼表面有一層薄薄的氧化膜，能幫助鍋具防鏽、耐腐蝕。當鍋子加熱煮食，水分逐漸蒸發，水中微量的鈣、矽等離子會附著在氧化膜上，讓表面形成厚薄差異，光線經過折射後，就會呈現七彩光圈。
煮食過程中，食材裡的礦物質或澱粉也可能影響氧化膜，使表面產生暫時性的色澤變化。隨著氧化膜恢復，彩虹斑紋有時也會自行淡去，因此並不代表鍋具已經變質，更不會因為出現彩虹紋就釋放毒素，這類痕跡不會影響鍋具材質結構、烹調安全或正常功能，沒有必要因為鍋面變色就直接淘汰。
鍋子彩虹紋看了不順眼？檸檬酸3步驟清掉
如果仍然很在意鍋面的彩虹斑紋，宮崎製作所也提供簡單的清潔方法，只要準備食品級檸檬酸，以及粗糙面的海綿或菜瓜布即可。
1.鍋內加入約1大匙檸檬酸，再倒入足量的水，確實蓋過彩虹紋路，開火煮沸後關火，靜置冷卻。
2.冷卻或仍保留些微溫度時，不要急著把檸檬酸水倒掉，直接使用粗糙海綿或菜瓜布刷洗鍋面，鍋子內外都可以清潔。
3.刷洗完成後倒掉檸檬酸水，再以洗碗精將鍋具完整清洗乾淨即可。
除了檸檬酸之外，也可以使用食用油、檸檬汁或白醋擦拭鍋面；下次烹煮時加入水，也有機會讓斑紋逐漸消失。
不過，由於彩虹紋與水中成分及使用環境有關，即使清除乾淨，過一段時間仍可能再次出現。若希望維持鍋面外觀，可以隔一段時間清潔一次即可，不必因為看到彩虹紋就擔心鍋具不能使用。