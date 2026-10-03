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餐點有怪獸龍蝦堡、章魚怪披薩 配上大眼怪飲料

▲位於台北晶華酒店一樓的中庭azie餐廳，因應萬聖節到來，推出一系列萬聖變裝餐。（圖／台北晶華提供）

「栢麗廳」規劃萬聖搞怪專區 顧客還可玩賓果

和逸飯店·台南西門館規劃「奇幻夢境」 也有住房專案

▲和逸飯店·台南西門館推萬聖節住房專案，將住宿、早餐、萬聖晚宴及親子玩樂一次打包。（圖／和逸飯店提供）

台北晶華酒店宣布，10月23日起至31日將飯店打造成一座萌趣奇幻的「晶華怪獸樂園」，多家餐廳都以此為主題，像是點心房推出多款俏皮甜點，最吸睛的莫過於表層擠滿繽紛奶油霜、擁有靈動大眼的怪獸系列蛋糕。而栢麗廳除了有搗蛋鬼瑪格麗特披薩、惡魔熔岩起司堡等特定餐點，顧客還能參加「怪獸賓果遊戲」，挑戰帶回限定甜品。另外，和逸飯店·台南西門館的萬聖節檔期也將從飯店空間到餐桌全面換上萬聖裝扮，大廳高掛南瓜、鬼怪造型燈籠，搭配卡通人物撲克牌等奇幻元素，飯店並推出「萬聖饗樂假期」住房專案，結合住宿、早餐、萬聖晚宴及親子玩樂。台北晶華提到，點心房主廚團隊今年再度發揮巧思，推出多款俏皮可愛且精緻可口的甜品，最吸睛的莫過於表層擠滿繽紛奶油霜、擁有靈動大眼的怪獸系列蛋糕，其中「榛香果韻大嘴怪」以榛果蛋糕為基底，結合榛果慕斯、熱帶水果醬與香甜脆餅堆疊口感層次，濃郁的堅果香氣讓人回味無窮。另還有「檸香莓漾萌角怪」、「杜拜巧克力獨眼怪」，麵包更有外型搶眼的「俏皮扁可頌」、內餡飽滿的「鬼臉可可包」、香甜鬆軟的「南瓜布里歐」與「熱狗木乃伊」等，上述糕點每款80元起。另外，azie餐廳則將超人氣漢堡、披薩、爐烤牛排及沙拉變裝成暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪海鮮披薩、紅魔醬A5和牛排及小精靈烤牛肉沙拉。飲品則備有果香濃郁的爆爆芒果香橙酷樂與綿密沁涼的大眼怪芭樂葡萄冰沙。上述餐點每款580元+10%起、飲品每杯300元+10%。就連人氣自助餐廳「栢麗廳」也規劃「萬聖搞怪專區」，以俏皮怪獸、繽紛南瓜等元素營造充滿童趣的節慶氛圍，主題餐車上則擺滿搗蛋鬼瑪格麗特披薩、惡魔熔岩起司堡、魔法爆米花以及怪眼栗子泡芙等怪趣吸睛的小點，搭配南瓜芒果奶昔、巫婆青蘋果氣泡飲與蟲蟲檸檬汽水等三款無酒精飲品，且顧客還可獲得一張賓果小卡，於用餐期間尋找藏身餐廳各處的怪獸並完成連線，即可至櫃檯兌換棉花糖一份。南台灣飯店也有萬聖節活動！和逸飯店·台南西門館今年以「奇幻夢境」為主題，從飯店空間到餐桌全面換上萬聖裝扮，大廳高掛南瓜、鬼怪造型燈籠，搭配卡通人物撲克牌等奇幻元素。飯店也同步推出兩天一夜及三天兩夜「萬聖饗樂假期」住房專案，將住宿、早餐、萬聖晚宴及親子玩樂一次打包。10月24日率先登場「2026奇幻夢境萬聖晚宴」，集結萬聖主題料理、親子闖關及變裝走秀。晚宴餐點由Cozzi KITCHÉN主廚巧妙將萬聖元素融入海陸饗宴，推出繃帶造型吸睛的「木乃伊Pizza」、驚悚又搶眼的「骷髏頭BBQ豬肋排」、香氣濃郁的紅酒燉牛肉及多款海鮮料理等。10月31日再推出限定「萬聖怪奇甜甜圈派對」，邀請孩子動手做甜點、展開討糖遊行，從連假一路玩到萬聖節。