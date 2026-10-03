我是廣告 請繼續往下閱讀

官方聯手民間推「有償回收」與多語言宣導

隨著訪日外國遊客數量創下新高，日本東京池袋街道與公園內，遭到觀光客任意棄置的行李箱數量急劇上升。這些棄置行李箱讓當地居民人心惶惶，擔心內有危險物品頻頻報警，耗費了大量的人力與行政資源。根據《讀賣新聞》報導，根據東京都統計，去年造訪東京的外國遊客同比成長16％，達到破紀錄的2865萬人次，其中調查顯示，每4名遊客中就有1人會造訪池袋。然而觀光熱潮隨之而來的，卻是急劇增加的街頭廢棄物。一名住在附近的38歲女性居民無奈透露，「這幾年周邊民宿增加後，我已經看過至少50個以上被扔在路邊的行李箱，甚至曾親眼目睹外國遊客直接丟下就走，希望大家能遵守在地規則」。在去年，豐島區公所就在區內道路、公園及垃圾集中處等地清理了約290個棄置行李箱，甚至連住宿設施內也頻頻出現被旅客「遺留」的行李箱。當局分析，由於日圓貶值效益，許多外國遊客傾向在日購買物美價廉且堅固的新行李箱，或是因戰利品過多而購買更大尺寸的款式，隨後便直接將舊箱子當作廢棄物隨手丟棄。由於警方與居民難以從外觀判斷箱內物品，頻頻撥打110報案。豐島清掃事務所所長高桑光浩坦言，「遇上沉重的行李箱，我們必須在警察陪同下現場開箱確認，耗費了大量的人力與行政資源。」依現行規定，日本居民若要拋棄舊行李箱，須至超商購買400日圓的「大型垃圾處理券」並向區公所預約回收；但此制度僅限當地居民，外國遊客若要合規處置，必須自行聯繫專業廢棄物業者。一旦觀光客隨意棄置，最終清理與處置成本仍然落在了日本納稅人的身上。為了從源頭解決困境，豐島區於今年7月與兩家提供行李箱收購與回收服務的民間業者簽署合作協議，區公所製作包含英文、中文、韓文等多語種的宣傳單，發放至區內各飯店、民宿及大型家電量販店，同時利用池袋西口公園與「豐島區民中心」的大型電子看板進行多語宣導。此外，豐島區計劃於今年度內制定附帶罰則的禁止不法投棄條例，預計於明年正式實施。事實上行李箱亂象並非池袋獨有。東京都監察指導課數據顯示，自今年4月起至上月中旬，僅在東京都管理的道路上就已清理了50隻棄置行李箱，其中以新宿、淺草等觀光重鎮最為嚴重。龍谷大學都市計畫學教授阿部大輔表示，「對停留時間有限的遊客而言，若廢棄管道過於複雜或費時，很難促成合規處置行為」。阿部大輔指出，丹麥哥本哈根目前正實施「對採取環保行為的遊客給予獎勵優惠」的政策，日本各界也應思考如何建立合適的誘因機制，引導觀光客做出符合社會期待的行為，才能讓觀光發展與居民生活品質達成平衡。