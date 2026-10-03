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對於有網友在網路上流傳，已取得民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室同意進行私自募款一事，沈伯洋競選辦公室今（3）日發出四點聲明，沈伯洋及競辦事前對此並未知悉，亦未授意、授權或參與；任何人不得冒用沈伯洋或競辦名義收取款項，有意捐款支持沈伯洋的民眾，請透過競辦捐款網站辦理。沈伯洋競辦強調，感謝支持者以創意表達對沈伯洋的支持，也珍惜每一份心意，但除競辦發布或提供的文宣及小物外，其餘均未經授權，亦非指示或委託製作，屬支持者的自發行為。至於近日引發爭議的個人募資計畫，沈伯洋競辦說明，沈伯洋及競辦事前並未知悉，亦未授意、授權或參與，經查證本案發起人已公開澄清，與競辦通話未提及任何募資規劃，該發起人亦已就不實宣稱已獲同意一事致歉。沈伯洋競辦指出，競辦未委託支持者透過私人帳戶或未經競辦公布的管道代為募款，任何人不得冒用沈伯洋或競辦名義收取款項，亦不得擅自宣稱已獲授權、同意或合作。對於冒名募款、不實宣稱授權或其他涉嫌違法之行為，將視具體情節，依法採取必要之法律措施，並配合主管機關調查。沈伯洋競辦呼籲，有意捐款支持沈伯洋的民眾，請透過競辦捐款網站或社群帳號公布的管道辦理。如遇可疑募款或付款要求，請先向競辦查證，勿逕行付款；如已付款，請保留相關頁面及付款紀錄，作為查證及維護自身權益之依據。