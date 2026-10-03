我是廣告 請繼續往下閱讀

▲見面會上，FEniX首唱新歌〈千萬分之一〉，更鬆口新專輯「真的很快就來了。」（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

男團FEniX經歷兵役期全員歸隊，昨（2）日於Legacy TERA舉辦「2026 BBM FAN CONCERT」，為了帶給粉絲滿滿驚喜，團員們操練到凌晨3點，挑戰不同以往的音樂風格。此外，見面會也誠意滿滿，不僅幸運粉絲能獲得與FEniX全員合照的近距離福利，更加碼抽出10名粉絲，獲得與FEniX共進慶功宴的資格，讓全場尖叫聲不斷。FEniX昨日舉辦「2026 BBM FAN CONCERT」，一登場便以〈Iceberg〉、〈陷洞〉、〈Slow mo〉三首歌炸翻全場。為了這次久違的完整合體，FEniX直接把舞台難度往上拉，甚至加上韓國二代男團經典組曲，一口氣唱跳Super Junior〈Bonamana〉、2PM〈Again & Again〉、BEAST〈Fiction〉、SHINee〈Lucifer〉及G-Dragon〈Heartbreaker〉。談到籌備時最具挑戰的部分？五人直呼就是「跟時間賽跑」，除了準備Fan Concert，同時還得籌備其他全新作品，幾乎天天苦練到凌晨3點才肯回家。FEniX昨晚首唱新歌〈千萬分之一〉，挑戰不同以往的音樂風格，鬆口新專輯「真的很快就來了」，最後還驚喜喊話希望有機會與救火隊「東京見」，讓全場粉絲聽了期待不已。在演唱會尾聲，FEniX唱起〈你成為了我最難忘的人〉，全場粉絲也立刻跟著大合唱。歷經近半年的等待，五人感性喊話：「大家真的辛苦了，謝謝你們等了這麼久！」表示這段時間一直默默醞釀更多、更好也更不一樣的作品，希望接下來和粉絲一起解鎖更多不同舞台，也始終記得當初許下「帶著更多粉絲去更遠的地方、看不同風景」的願望。除了帶來滿滿驚喜，FEniX更把「寵粉」精神發揮到底，不僅與大家一起互動遊戲，幸運粉絲還能獲得與FEniX全員合照的近距離福利；另外，團員們更加碼抽出10名粉絲，獲得與FEniX共進慶功宴的資格。