我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港名媛蔡天鳳（左）慘死，她的閨密、郭富城愛妻方媛曾經在微博痛心發聲。（圖／翻攝自蔡天鳳IG@xxabbyc）

▲蔡天鳳（左）在身亡前1個月才於IG分享和功夫巨星甄子丹的合照。（圖／蔡天鳳IG@xxabbyc）

28歲香港名媛蔡天鳳2023年2月遭前夫一家人綁架殺害，還殘忍分屍烹煮，案件震驚亞洲，此案近日於香港高等法院續審再度受到關注，回顧蔡天鳳經歷，她2016年再婚嫁給香港連鎖餐飲大亨譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子譚方駿，因此成為名媛，活躍於時尚圈，身價保守估計超過1億港元（約3.9億元新台幣），生前還與郭富城的老婆方媛是閨密，案發前1個月才在IG曬過與巨星甄子丹的合照，背景不簡單。蔡天鳳2012年開始經營社群，經常分享一些名牌包、穿搭美照，是港圈小有名氣的模特兒，後來再婚嫁給譚方駿，雖然兩人沒正式登記結婚，但蔡天鳳也躋身上流圈，和許多貴婦成為好友，其中就包含天王郭富城的老婆方媛。蔡天鳳2022年過生日時，就曾在社群曬出多張與方媛的合照，可看出閨密情深。蔡天鳳過世後，方媛當時也難過地在微博發文，哀悼好姐妹，「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」除了方媛外，蔡天鳳社群也曾分享與國際巨星甄子丹的合照，當時她受邀參加電影《天龍八部之喬峯傳》慈善首映會，與甄子丹合照時站得頗近，感覺關係也不錯。出現在蔡天鳳IG的名人還包括中國歌手張藝興、韓國模特兒李洙赫等等，由此可見蔡天鳳的社經地位不一般，輕易就能跟大咖明星同台。據港媒《東方日報》報導，其實蔡天鳳在嫁進譚家前，家境本來就不錯，她的媽媽張燕花是女強人，雖然單親但也沒虧待過小孩，靠著在中國經商，身家據傳過億。蔡天鳳因此出手也很闊綽，經常訂製各種名牌服裝，雜誌《VOGUE CHINA》專訪蔡天鳳時，還稱她是高級訂製服裝收藏家，讚許蔡天鳳的財力與品味。回顧蔡天鳳碎屍案，她在2023年2月21日被通報失蹤，3天後遺體出現在新界大埔大美督龍尾村內，部分屍塊已被煮熟。警方循線追查發現嫌犯是蔡天鳳前夫鄺港智一家人，蔡天鳳18歲就與他早婚生下一雙兒女，兩人結婚3年就離婚，但蔡天鳳離婚後也一直金援鄺家。蔡天鳳死前曾因賣房事件與鄺家人發生衝突，推斷是因此才被鄺家聯手殺害。本案件牽連者眾，目前正在第一審（高等法院原訟法庭）進行正式審訊，第一審的判決結果將由陪審團決定是否定罪。