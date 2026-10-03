我是廣告 請繼續往下閱讀

想打字得看準時機

當其他廠商在追求手感與客製化鍵盤時，Google日本團隊（Google Japan）再度以極具顛覆性的創意震驚科技圈，於日前發表了「Gboard迴轉壽司鍵盤」（Gboard Conveyor Belt Version），這款鍵盤不讓你的手指移動去找按鍵，而是讓按鍵以「迴轉壽司」的輸送帶形式，自動移動至你的指尖。綜合外媒報導，這項創意延續了Google日本團隊近15年每年都會推出創意鍵盤的迷因傳統，將原本靜止的打字體驗，轉化為一場考驗眼力與反應力的高難度遊戲。根據Google介紹，這款「迴轉壽司鍵盤」共配置了29顆鍵帽，分別分布於4條持續運轉的傳送帶軌道上。使用者若想輸入特定字母，不能像過去一樣盲打，而是必須目視追蹤，等待該字母「流轉」至面前的瞬間精準按下；若稍微猶豫，按鍵就會滑入軌道另一端消失在眼前。官方宣傳影片中，旁白甚至以一本正經的語氣說，「正如傳送帶大幅提升了工廠產能，我們也在思考是否能以完全相同的邏輯來精簡打字流程。這項突破性的技術演進，將能讓您極其『流暢』地傳達思想」。儘管從實用角度來看，這顯然不是一款適合用於高速打字或競技遊戲的工具，但開發團隊亦幽默指出了它的潛在應用場景，例如一手喝茶、一手使用滑鼠時，只需靜心等待按鍵自動送上門即可。此外，硬體還內建了「高速模式」，啟動後傳送帶將以極其誇張的高速旋轉。除了基礎版本，Google日本團隊還提出了多項狂想概念，包括多色外殼設計、可擴充更多字符的「長版迴轉帶」、以及便於攜帶的「口袋微型版」。團隊甚至建議，若真想實現雙手打字，使用者可以考慮串聯兩台裝置，「或許」能顯著提升工作效率。雖然這款「Gboard迴轉壽司鍵盤」並未開賣實體商品，但Google承諾將貫徹開源精神，已將全套硬體設計圖與相關程式碼上架至 GitHub。對於喜愛DIY的玩家而言，這無疑是一項充滿樂趣的週末手作專案。Google 再次用行動證明，在追求極致效率的科技時代，保持幽默感與純粹的創意實驗，同樣具有不可替代的價值。