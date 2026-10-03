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▲新莊棒球場中信兄弟與富邦悍將之戰，在3局下悍將攻佔滿壘之際，有老鼠闖入，遭到球僮壓制。（圖／記者葉政勳攝,2026.10.3）

中華職棒中信兄弟今（3）日作客新莊球場踢館富邦悍將，劍指隊史第21座半季冠軍。此役在3局下發生小插曲，悍將當時攻佔滿壘，場上卻有一隻老鼠誤入，比賽也因此中斷，場邊5位球僮、工作人員立刻上場「補鼠」，最後成功壓制老鼠，比賽恢復進行後，菲力士（Felix Pena）三振掉董子恩，驚險化解滿壘失分危機。兄弟今日作客新莊球場，目標隊史第21座半季冠軍，前2局兄弟都有上壘，但後續打者無法串連攻勢，最後留下殘壘。3局上瑪帝斯（Quinton Martinez）對宋晟睿、張士綸、張仁瑋連續投出三振，賞給兄弟此役首次3上3下。3局下悍將發動攻勢，一出局後劉俊豪敲安、林澤彬選到保送，張育成雖然擊出投手前滾地球，但兄弟先發投手菲力士發生接球失誤，讓悍將攻佔滿壘。面對滿壘危機，菲力士先讓童堉誠擊出外野飛球出局，抓到第2個出局數。就在菲力士對決董子恩的關鍵時刻，一隻老鼠突然跑進場中，比賽也因此中斷，場邊5位球僮、工作人員立刻上場「補鼠」，最後合力壓制住老鼠。比賽恢復進行後，菲力士三振董子恩，成功化解滿壘局面，前三局打完，雙方以0：0平手。今年9月9日，悍將在臺北大巨蛋交手味全龍，當時在8局上也曾發生老鼠闖入球場的小插曲，當天悍將最後以4：2擊退龍隊。