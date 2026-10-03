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▲ 高雄市長候選人賴瑞隆於高雄展覽館正式成立「百工百業後援總會」，集結近300個後援組織，涵蓋大高雄不同產業、職業、世代與族群。（圖／翻攝畫面）

▲ 高雄市長陳其邁強調，賴瑞隆接棒，我非常放心，高雄一定會更好。（圖／翻攝畫面）

▲ 後援總會總會長國策顧問莊維周代表接受授旗，凝聚「百工百業挺瑞隆」的支持力量。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（3）日於高雄展覽館正式成立「百工百業後援總會」，集結近300個後援組織，涵蓋大高雄不同產業、職業、世代與族群。賴瑞隆表示，百工百業共同撐起高雄這座偉大的城市，出身菜市場的自己將維持初心、謙卑傾聽，攜手各界把城市的進步轉化為市民生活的進步，承擔關鍵第四棒的使命，並在選戰倒數階段凝聚最大團結、全力衝刺。賴瑞隆以最新競選廣告「百變隆隆」幽默開場，笑稱不少鄉親把他扮演的韓國男星認成沈文程。面對眾人敲碗扮演其他角色，他表示：「我還沒演到的角色，今天全部都在這裡了！」現場百工百業，正是城市的縮影。他強調，市民每一句心聲都會聽好，高雄的歷史由高雄人共同寫下，未來也要由大家一起決定。賴瑞隆引用保力達廣告詞向百工百業致敬，強調「你佮我，攏是尚重要的彼一個」。他表示，高雄如同一艘大船，市民同舟共濟，每個崗位都重要，而「船長」更是擘劃方向的關鍵。從謝長廷、陳菊到陳其邁，歷任市長帶領高雄沿著正確航道前進；他擁有市府十年、國會十年的歷練，深知高雄走過的路，已準備好承擔下一階段的責任。談及市政願景，賴瑞隆則引用「明仔載的氣力，甲你傳便便」，強調政見已經「傳便便」。他提出「拚產業、留人才、強交通、顧生活」四大方向，將推動三大中心、產業六支箭及高雄產業升級基金，協助傳產爭取訂單，創造更多優質工作機會。擴大青年創業與海外交流支持，推進捷運、國道七號及機場升級，並主張生育補助提高至5萬元、0至6歲每月加碼1千元津貼、敬老卡每年1萬5千點，擴充長照及喘息服務。總統賴清德表示，台灣首都沈伯洋、海洋首都賴瑞隆，一南一北兩個指標城市，都由認真做事、真誠面對人民的候選人出來承擔，相信「隆捲風洋流」將持續席捲全台，讓2026選戰形成「善的循環」。他提出感謝高雄鄉親長期守護城市；感謝陳其邁打造一座偉大的城市；感謝所有黨公職、競選幹部及地方夥伴的努力，讓賴瑞隆穩定領先，差距持續擴大等三大感謝。賴清德並表達對高雄產業、交通建設、青年及走向國際的四大支持，肯定賴瑞隆政見與中央方向一致，甚至還進一步加碼，非常有遠見格局。他同時以黨主席身分提醒，最後階段務必戰戰兢兢、不可鬆懈，全力支持賴瑞隆承接陳其邁的優質市政。在介紹蘇貞昌時，賴瑞隆感性表示，蘇貞昌是他人生第一份政治工作的老闆，教導他面對問題、解決問題與承擔責任，也是給高雄最大支持的行政院長。2006年，蘇貞昌核定高雄世貿中心計畫，由中央投入30億元，為港灣轉型奠定起點，後續串聯高流、旅運中心、總圖及輕軌，五大指標建設讓高雄港灣蛻變，成為面向世界的城市門面。「三十年前，我是跟在蘇院長身邊學習的幕僚；三十年後，我站在他當年為高雄轉型定錨的地方，介紹我的老長官。」賴瑞隆指出，這就是民進黨一棒接一棒、為城市打拚的精神。前行政院長蘇貞昌表示，高雄的工業撐起了台灣經濟，背後是在場勞工的辛勤付出，但高雄人也長期承擔了外部成本。所以，民進黨執政後推動均衡發展，支持高雄諸多建設。此外，他也以前老闆的身分指出「賴瑞隆大學畢業，大家還沒看到他，我就已經看到他了」，而且其嚴謹細膩、歷練豐富，一定能讓高雄更加精彩。陳其邁表示，2018年韓國瑜提出到太平島挖石油、興建賽馬場、愛情摩天輪，把天馬行空的口號包裝成高雄的出路，結果當選後全部跳票，市民用行動「矯正回歸」。他強調，選對市長非常重要，高雄人最有經驗，並細數這六年的施政成果，強調城市絕對不能走回頭路，賴瑞隆的歷練、成績都是最優秀的，若肯定陳其邁，市長選票一定要蓋給賴瑞隆。他說：「賴瑞隆接棒，我非常放心，高雄一定會更好。」活動現場匯聚百工百業，也有許多年輕朋友以自製手板應援，氣氛熱絡、人氣爆棚。全體區域立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、邱志偉、李昆澤、李柏毅、黃捷，以及伍麗華、郭昱晴，議長康裕成及市議員、市議員參選人出席，後援總會總會長國策顧問莊維周代表接受授旗，凝聚「百工百業挺瑞隆」的支持力量。象徵最後56天將擴大串聯、全力催票，力拚「市長接棒、議會過半」，11月28日共同贏得高雄人的勝利。