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▲澎湖輪首航台南安平港，台灣港務公司高雄港務分公司及台南市政府等各界進行首航儀式。(圖／高雄港務分公司提供)

▲航行台南安平至澎湖馬公航線包船業務的澎湖輪，可搭載汽、機車上船的情形。(圖／高雄港務分公司提供)

▲航行台南安平至澎湖馬公航線包船業務的澎湖輪，旅客登船的情形。(圖／高雄港務分公司提供)

航行高雄馬公航線的澎湖輪2日首航台南安平港，由台灣港務公司高雄港務分公司港務長陳祖強致送首航紀念牌，並一同見證澎湖輪首次靠泊安平港的重要時刻。台灣航業公司所屬「澎湖輪」航行高雄馬公航線，此次首航台南安平港，新增執行台南安平至澎湖馬公航線包船業務，受到台南市副市長姜淋煌熱烈歡迎，澎湖輪並於下午，由安平港至澎湖馬公航線包船業務，搭載520位旅客及36輛汽、機車，自安平港啟航前往澎湖馬公港，並預計於4日下午返抵台南安平港，開啟人車同行新旅程，讓海上直達澎湖再升級。高雄港務分公司港務長陳祖強表示，此次台南安平至澎湖馬公航線為安平港首次辦理客貨輪車輛載運作業，旅客除可搭船前往澎湖，更可將車輛隨船運送，開啟人車同行的台澎海上旅遊新體驗。陳祖強說，澎湖輪首航安平港，並在安平在地信仰中心安平開台天后宮，攜手台南市全台西來庵，進行安平港至澎湖馬公航線開航祈福儀式，祈求航程平安順利。此外，台南市政府特別準備台南特色小吃作為旅客午餐，讓旅客在啟程前往澎湖之際，也能品嚐到府城美食，藉由在地美食，展現台南的城市特色與熱情，為這趟海上旅程增添一份專屬台南的味道。陳祖強指出，澎湖輪兼具旅客及車輛載運功能，此次旅客搭船抵達澎湖後，即可駕駛隨船載運的車輛展開旅程，讓海上交通與自駕旅遊相互結合，提供有別於航空運輸的旅遊方式，也為台南與澎湖兩地往來增添更多元的交通選擇。陳祖強說，115年安平港旅運服務高潮迭起，從國際郵輪、安平馬公航線到人車同行，海上旅運服務持續推陳出新，年初，日本商船三井旗下海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)郵輪於1月21日首航安平港，揭開今年國際郵輪到訪序幕，6月30日雙吉福氣輪開航安平－馬公航線，為台南、澎湖兩地增添海上交通新選擇，此次澎湖輪首航，更首度將安平港客運服務由旅客運輸延伸至車輛載運，安平港持續拓展港口旅運功能，豐富海上交通與旅遊型態，為客運及觀光發展注入新動能。陳祖強並指出，安平港鄰近台南市區，周邊擁有豐富的歷史文化及觀光資源，具備發展海上客運及觀光旅遊的良好條件，此次澎湖輪首航，不僅為旅客提供人車同行的海上旅遊新選擇，也進一步展現安平港因應不同船舶及旅運需求的港埠服務量能，未來將持續與地方政府、航商及相關單位合作，完善港埠設施與旅客服務，拓展海運服務型態，串聯台南與國內外海上旅遊市場，持續提升安平港整體旅運服務量能。