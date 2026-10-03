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▲來自台灣、日本、薩爾瓦多、美國、印度、墨西哥、越南、阿根廷、義大利及法國大廚，以雞蛋干入菜，演繹創意料理。（圖／主辦單位提供）

▲由各料理團隊呈現的創意料理，賓客除了品嚐美食，也能與主廚近距離交流。（圖／主辦單位提供）

同樣一份雞蛋干，搭配不同調味與烹調手法，能變化出哪些料理？「2026蛋小白世界美食嘉年華」今天在台中金典酒店登場，邀集呈現十個國家與地區飲食特色的主廚及餐飲團隊，以台灣製造的雞蛋干為共同食材，透過料理展示與品嚐，交流食材運用及飲食文化。活動由中華食品安全管制系統發展協會主辦，下午1時至5時在酒店13樓金典廳舉行，匯集台灣、日本、薩爾瓦多、美國、印度、墨西哥、越南、阿根廷、義大利及法國等料理文化。各團隊結合不同調味、烹調技法與飲食特色，呈現同一食材在各國料理中的變化。現場安排三輪世界料理上菜秀，由料理團隊介紹餐點特色與創作理念。賓客除了品嚐美食，也能與主廚近距離交流，了解食材如何融入不同料理。活動另搭配森巴表演、紅酒及輕食自助餐，增加飲食與文化交流的機會。此次使用的雞蛋干為加茂食品旗下「蛋小白」品牌產品，以全蛋液製成，包含蛋白與蛋黃。除直接食用，也可搭配湯品、拌炒、燒烤及前菜，活動藉由主廚實際創作，展示蛋製品在家庭餐桌與餐飲業的應用方式。主辦單位表示，活動希望串聯食品製造、食材開發與餐飲創意，讓業者透過料理交流，探索更多食材搭配及合作可能。中華食品安全管制系統發展協會理事長鍾明昌及加茂食品董事長謝孟璋參與推動此次活動，以台灣蛋製品為起點，結合各國料理特色，促進食品製造端與餐飲業者交流。