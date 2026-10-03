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業界消息傳出，台積電目前正在積極評估與科技巨擘馬斯克（Elon Musk）旗下的「Terafab」展開合作，攜手於美國德州營運晶圓廠。對此，馬斯克本人於社群平台X親自回應，證實雙方的確正就此計畫進行協商，但目前還未定案。這項合作案，最早是由知名科技產業觀察家高燦鳴（Tim Culpan）在其電子報《Culpium》中引述知情人士揭露。隨後，科技社群帳號「Whole Mars Catalog」在X轉發相關報導，隨即引來馬斯克親自於留言區回覆說，「目前僅處於討論階段，但未來可能會有進展」，證實了這項傳聞並非空穴來風。據悉，台積電研議赴德州落腳已歷時數月。針對新廠的產權與營運架構，知情人士透露目前內部正針對多種方案進行權衡，其中最受注目的兩種模式包括由台積電全權持有並負責新廠的日常運作，SpaceX及Terafab 則透過資金入股、簽訂長期合約，或結合兩者的方式參與投資，以確保未來晶片的穩定供應。另一種可能合作模式則是由SpaceX或Terafab掌握新廠的過半股權，台積電則扮演技術與營運顧問的角色，僅挹注較少比例的資本，主要輸出先進製程技術與晶圓廠運作管理經驗。除了上述兩種主要情境，據傳雙方團隊仍不排除嘗試其他形式的商業架構，整體談判內容仍具變數。之前路透社就引述消息人士指出，台積電正在評估於美國德州進行投資，擴大美國晶片產能。德州能源供應充足，價格相對低廉，州稅較低，這些都是有利條件。另外，德州已經聚集了許多晶片廠和供應商，包括德州儀器、三星和Terafab等等。