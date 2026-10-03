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▲中信兄弟菲力士今日面對富邦悍將，先發主投6局無失分。（圖／記者葉政勳攝,2026.10.3）

▲中信兄弟勝騎士今日在與富邦悍將的比賽中，於7局下登板中繼，主投1局無失分。（圖／記者葉政勳攝,2026.10.3）

中華職棒下半季戰況白熱化！中信兄弟今（3）日交手富邦悍將，前7局雙方戰成平手，8局上黃韋盛把握滿壘機會，擊出致勝清壘三壘安打，助兄弟以3：0完封悍將，封王魔術數字下修至「M1」，悍將此役輸球，晉級季後賽的希望確定破滅。由於樂天桃猿以7：5逆轉擊退台鋼雄鷹，將淘汰指數凍結在1，也讓兄弟無法拋下彩帶。兄弟明（4）日將回到洲際主場，若能擊退雄鷹，將奪下隊史第21座季冠軍。兄弟目前在下半季點亮封王魔術數「M2」，今日封王條件為「兄弟贏球+桃猿輸球」。此役兄弟推出菲力士對決悍將瑪帝斯（Quinton Martinez），兄弟在2局上、4局上都攻佔得點圈，但缺少適時一擊，攻勢都被瑪帝斯一一化解。3局下悍將也攻佔滿壘，菲力士穩住陣腳，連續解決童堉誠、董子恩，讓悍將留下滿壘殘壘。6局上瑪帝斯續投，一出局後被兄弟攻佔一、二壘，但讓王威晨敲出雙殺打，再度化解危機。6局下菲力士也續投，雖然被敲出安打，但悍將發動盜壘戰術失敗，最終形成變相3上3下。7局上悍將換投，江國豪登板中繼，雖然因安打與保送被攻佔得點圈，但江國豪穩住陣腳，接連解決宋晟睿、張士綸，讓兄弟留下殘壘。7局下兄弟也換投，推出洋投勝騎士，直接賞給悍將3上3下。8局上兄弟獲得大好得分機會，廖任磊登板投球，兩出局後連續送出3次四死球，讓兄弟攻佔滿壘，悍將緊急換上賴鴻誠「拆彈」，但遭到黃韋盛狙擊，擊出清壘三壘安打，助兄弟取得3：0領先。8局下江忠城、9局下李振昌聯手封鎖悍將打線，終場兄弟就以3：0完封悍將，封王魔術數字下修至「M1」，明日若擊退雄鷹，將奪下隊史第21座半季冠軍。桃園賽事方面，桃猿首局就靠著梁家榮的適時安打先馳得點，取得1：0領先。雄鷹則在4局上展開反撲，一出局後陳文杰、魔鷹、高聖恩、顏郁軒以及湯家豪連續5支安打不僅扳平比分，更是直接逆轉戰局，取得3：1領先。6局下桃猿靠著失誤與安打攻佔得點圈，但林智平未能建功，桃猿留下殘壘。7局上雄鷹攻勢再起，陳世嘉、紀慶然、魔鷹串聯安打，助隊再添加2分，取得5：1領先。7局下桃猿吹起反攻號角，成晉、宋嘉翔、陳晨威、馬傑森、梁家榮、威克連續6支安打直接將比分扳平，雙方戰成5：5平手。隨後林智平把握滿壘機會，擊出超前比分的高飛犧牲打，林子偉在傷口上灑鹽擊出二壘安打，桃猿逆轉取得7：5領先。8局上蘇俊璋、9局上陳冠宇合力賞給雄鷹打線6上6下，終場就以7：5逆轉擊退雄鷹，下半季成功續命。