我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市知名BDSM酒吧Commander D今（3）下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，店長抗議結果遭「上銬」。搜索行動從今天下午4時30許迄今仍沒有結束，事後面對民眾質疑，改口稱沒有搜索只是盤查，更說不需要回答，還要現場民眾去提告。現場聚集不少民眾痛斥：蔣萬安戒嚴。記者多次致電台北市警局，但目前拒絕回應。據悉，不確定是否和毒品查緝有關，但現場警方拒絕透露相關消息，同時將大量脫衣物民眾帶走。值得一提的是，民進黨北市松信區議員洪建益9月11日質詢時稱，接到家長陳情有未成年小孩進入酒吧，同時公布內部照片，稱有未成年年輕人被女性當玩物，結果是「做表演」，網路上說是草店、有暗房。蔣萬安則下令，要求警察局即刻查辦。根據洪建益揭露店家照片，該店是在西門町開業14年，知名BDSM同志酒吧「Commander D紅樓司令」不過該酒吧當時澄清，該酒吧當時稱，Commander D 對入場者設有身分及年齡查驗機制，入場時會進行證件確認，願意接受並配合主管機關依法調查。