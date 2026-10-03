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▲豐邑集團總經理邱崇喆在茶會致詞，對龐均年事雖高，卻依然筆耕不輟、揮灑自如的磅礡創作熱情敬佩不已。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.3)

▲「龎觀‧九秩—龎均90典藏展」，今天舉辦展覽茶會，首度公開他於90歲期間創作的十餘幅新作。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.3)

華人藝術巨擘龎均迎來九秩之年，仍持續從生活與自然取材創作。豐邑集團豐藝館推出「龎觀‧九秩—龎均90典藏展」，今天舉辦展覽茶會，首度公開他於90歲期間創作的十餘幅新作，包括2026年最新作品，融合了東西方美學的繪畫風格。龎均長年以油畫探索東方山水的寫意精神，透過色彩、筆觸與構圖，將眼前景物轉化為內在感受。此次展覽涵蓋大山大水、詩性山水及意境花卉等題材，讓觀眾從不同作品認識他的創作脈絡，也看見畫家步入高齡後持續創作的熱情。對龎均而言，寫生是創作的重要養分。豐邑集團總經理邱崇喆表示，龐均至今累積約七、八千幅寫生作品，始終強調走入生活、親近自然，透過長時間觀察，將山水景致與情感記憶留在心中，再以想像與色彩重新組織，呈現畫家眼中與心中所見的畫面。今天的茶會以「花樂九秩．藝遊山水」為主題，搭配音樂、花藝及藝文共創活動，呼應畫中的山水與花卉意境，讓觀眾從觀看畫作延伸至不同感官體驗，感受繪畫與日常生活的連結。豐邑集團不只專注於建築與高品質社區營造，更深信「建築是生活的載體，美學與關懷才是生活的靈魂」。集團長期支持美學教育與社會公益，定期舉辦公益畫展不遺餘力，將藝術力量延伸至社會角落。邱崇喆指出，透過「豐藝館」深耕公益美學，希望將國際級藝術大師的作品帶入社區與生活，讓藝術不再遙不可及，而是融入生活的日常。此次以龎均九秩創作為主題，也盼觀眾透過畫作，理解藝術家長年觀察自然、累積生活經驗的過程。「龎觀‧九秩—龎均90典藏展」自10月2日起展至2027年3月16日，地點位於台中市西區五權西路一段110號地下1樓豐藝館，開放時間為上午9時至下午6時，周一休館。展覽採預約制，預約電話（04）2376-0492。