冷凍包子、饅頭想快速加熱，不一定非得使用電鍋，但直接丟進微波爐容易因水分大量流失，導致外皮乾硬。全聯福利中心曾在官網分享「馬克杯蒸法」，先在包子表面淋少量水，再於杯中加入約1公分高的水，將包子放在杯口上方微波1至2分鐘，利用水氣維持鬆軟口感。不過使用時要注意杯口大小，避免包子掉進水裡，也要防範杯子翻倒燙傷及長時間加熱造成熱水「爆沸」。
冷凍饅頭、包子免用電鍋蒸！全聯教「微波爐加熱法」像現蒸
一名網友曾在PTT分享，他為了省下電鍋加熱時間，將包子微波1分鐘，雖然很快就聞到香味，咬下後卻發現水分幾乎全失，忍不住直呼：「原來包子不能用微波爐的啦，有沒有人也是第一次微波包子？」
其實包子並非不能微波，重點是微波爐加熱速度快，但食物內部的水分也會跟著迅速揮發，包子、饅頭若沒有額外補水，麵皮容易失去原有濕度，最後出現乾硬、難咬的情形。
全聯福利中心過去曾在官網分享微波饅頭、包子的方法，只要準備耐熱馬克杯與清水，就能利用水氣降低乾硬問題。
「馬克杯蒸法」3步驟
1.包子表面先補水
將冷凍包子或饅頭取出，在表面輕輕噴水或淋上一點清水，讓麵皮先保持濕潤。
2.馬克杯加入清水
準備杯口尺寸略小於包子底部的耐熱馬克杯，倒入約1公分高的清水。
3.架在杯口微波
將包子平放在杯口上方，確認杯口能穩定托住包子，再放進微波爐，以中高火約500W至600W加熱1至2分鐘即可。
透過杯中的水在微波過程產生水氣，能增加周圍濕度，減少包子、饅頭因快速加熱而大量失水，讓麵皮維持較鬆軟的口感。
日本推特（現為X）過去也曾有網友分享類似方式，將肉包放在裝水的馬克杯上方，再一起放進微波爐加熱，成功讓包子維持蓬鬆、熱騰騰的狀態。不少網友實測大讚，「真的變超軟，感謝教學」、「比用濕廚房紙巾包著還好用」、「原來以前都做錯了，難怪像在吃石頭」
不過使用馬克杯加熱時，記得杯口不能太大，否則包子或饅頭可能直接掉進水中。也要避免加熱時間過長，取出或移動容器時受到震動，杯中的熱水恐突然噴濺，完成後取出時更要留意高溫熱水，避免因熱水造成意外。
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一名網友曾在PTT分享，他為了省下電鍋加熱時間，將包子微波1分鐘，雖然很快就聞到香味，咬下後卻發現水分幾乎全失，忍不住直呼：「原來包子不能用微波爐的啦，有沒有人也是第一次微波包子？」
其實包子並非不能微波，重點是微波爐加熱速度快，但食物內部的水分也會跟著迅速揮發，包子、饅頭若沒有額外補水，麵皮容易失去原有濕度，最後出現乾硬、難咬的情形。
「馬克杯蒸法」3步驟
1.包子表面先補水
將冷凍包子或饅頭取出，在表面輕輕噴水或淋上一點清水，讓麵皮先保持濕潤。
2.馬克杯加入清水
準備杯口尺寸略小於包子底部的耐熱馬克杯，倒入約1公分高的清水。
3.架在杯口微波
將包子平放在杯口上方，確認杯口能穩定托住包子，再放進微波爐，以中高火約500W至600W加熱1至2分鐘即可。
透過杯中的水在微波過程產生水氣，能增加周圍濕度，減少包子、饅頭因快速加熱而大量失水，讓麵皮維持較鬆軟的口感。
日本推特（現為X）過去也曾有網友分享類似方式，將肉包放在裝水的馬克杯上方，再一起放進微波爐加熱，成功讓包子維持蓬鬆、熱騰騰的狀態。不少網友實測大讚，「真的變超軟，感謝教學」、「比用濕廚房紙巾包著還好用」、「原來以前都做錯了，難怪像在吃石頭」
不過使用馬克杯加熱時，記得杯口不能太大，否則包子或饅頭可能直接掉進水中。也要避免加熱時間過長，取出或移動容器時受到震動，杯中的熱水恐突然噴濺，完成後取出時更要留意高溫熱水，避免因熱水造成意外。