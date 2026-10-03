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企業想用AI提升效率，卻可能卡在不知道從何開始、看不出成效，或只有個人會用、團隊難以跟進。睿飛商盟旗下品牌ReffyGrow今年陸續舉辦四場企業AI實體培訓，參與者近50人，整理課堂反覆出現的提問發現，導入障礙往往與工作需求、資料整合及執行流程有關。ReffyGrow表示，課程以實際操作為主，涵蓋短影音與AI剪輯、個人及品牌定位等主題，從企業既有工作流程切入。課堂上的問題通常依序出現：先是不知道如何起步，開始執行後難以衡量成果，最後則面臨團隊推動不易。第一個卡點是需求不夠明確。ReffyGrow指出，參與者常以「做行銷」、「經營品牌」或「增加客戶」描述需求，但這些目標包含多個工作環節，若未先拆解成可交由工具處理的具體步驟，即使接觸不少AI工具，也難以落實應用。其次是成效難以追蹤。部分企業已持續產出內容、投放廣告，但流量、潛在客戶名單與後續聯絡紀錄分散在不同系統，難以串起完整的客戶開發過程，也無法判斷問題出在曝光不足，或取得名單後未能有效跟進。第三個卡點則是團隊缺乏共同流程。哪些工作交給AI、產出後由誰檢查、依何種標準確認品質，若未清楚記錄與分工，應用容易停留在個人層次，難以成為團隊日常作業。除了內部導入，ReffyGrow也關注品牌如何在生成式AI回答中被呈現。業者指出，當消費者透過ChatGPT、Gemini、Perplexity等工具理解與比較品牌，企業公開資訊是否完整、一致且可查證，成為值得留意的課題。ReffyGrow曾以十題具採購意圖的問題測試ChatGPT，其中六題為廠商推薦題。在有完整紀錄的中文題目中，共整理28筆引用來源，19筆屬公司推薦或比較文章、6筆為業者服務介紹頁，其餘3筆為工具平台頁面與簡體中文網站。ReffyGrow 強調，GEO 的目的不是保證 AI 一定推薦某個品牌，而是讓企業在 AI 的回答中被正確理解與描述。業者表示，生成式引擎優化（GEO）著重讓品牌資訊被AI正確理解與描述，並不保證品牌一定獲得推薦或引用。相關服務從品牌與網站資訊盤點、問答內容規劃，到補充可查證來源及追蹤引用情形，並將持續擴大企業AI培訓與系統導入服務。