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台北市知名BDSM酒吧Commander D今（3）下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，甚至現場搶民眾手機，更對於現場身心障礙人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，結果店長抗議卻遭「上銬」。有現場民眾受訪時更指出，警方甚至一度強迫下跪，甚至還試圖將非搜索票的嫌疑人帶走，引發現場抗議。北市警萬華分局西門町分局今下午4時30分持搜索票衝進北市知名BDSM酒吧，有民眾試圖錄影結果遭搶走更嗆「違法」，但面對民眾要求出示搜索票，警方拒絕，過程中有身心障礙者人士想要上廁所，結果遭警方酸「殘障也可以做愛喔」。一名在場民眾哽咽表示，當下酒吧老闆出聲抗議，稱「不要人身攻擊」，結果卻遭警方上銬壓制，甚至強迫下跪，他出聲聲援，結果被趕到樓上。該民眾更說，現場警方還有嗆民眾「不懂法律的人，就是好像沒有讀書」。目前整個搜索行動在晚間8時仍在持續，