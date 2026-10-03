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▲申奧明確否認和劉學義是男女朋友關係，澄清兩人純粹是工作搭檔。（圖／翻攝自微博）

中國男星劉學義入行15年，近期憑大熱古裝劇《蘭香如故》攀上事業高峰，人紅了之後緋聞跟著來，網路上傳出他和美女經紀人申奧祕密交往中，對此，有粉絲直接跑去申奧的小紅書問個清楚，她也親自釋疑，以「絕對不是（劉學義的女朋友）」4字回應。申奧年約36歲，與劉學義同齡，本身從演員轉作藝人經紀，帶過不少明星，近期她和劉學義因為合作傳出緋聞，一名劉學義的粉絲昨（2）日在申奧的貼文下留言問：「所以是劉學義女朋友嘛！」申奧回以一個扶額頭、哭笑不得的表情符號，明確地說：「絕對不是！」澄清兩人純粹是工作搭檔，直接否認戀情。2021年，劉學義和當時同公司的女星張予曦合作愛情職場劇《夜色暗湧時》，多次被狗仔與網友爆料疑似因戲生情、共遊及出入女方公寓，雙方當時否認有男女之情，澄清兩人住在同一個社區，平時是非常好的朋友，被拍到當天其實還有其他朋友一起聚會、吃飯打麻將。此外，劉學義在2022年8月被拍到和老友、女星楊紫疑似同吃一塊蛋糕，引發戀情傳聞，當時雙方及工作人員皆出面發文否認，堅持彼此只是多年好友，目前劉學義對外均宣稱自己是單身狀態。