台灣自來水公司表示，為配合高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線工程施工，高雄市岡山、彌陀、路竹、永安、湖內及茄萣等6區，將自10月6日上午8時起停水，直到7日深夜12時恢復，合計停水40小時，預計約5萬戶受到影響。台水提醒，民眾務必提前完成儲水，停水期間也要關閉抽水機電源，復水後部分地區則可能需要較長時間才能恢復正常供水。
◼︎高雄市10/6停水範圍一次看
🕦停水時間：10月6日上午8時至10月8日凌晨0時（共40小時）
📌停水原因：配合捷運路竹區台一線1800mm自來水管線改遷五合一工程。
📍停水影響區域
路竹區、永安區、湖內區、茄萣區全區；彌陀區舊港里及岡山區灣裡里、本洲里、壽峰里（阿公店溪以北）。
台水表示，此次停水主要配合高雄市政府捷運工程局辦理「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程自來水管線改遷工程」，也同步辦理北嶺站相關設備改善工程，盼趁施工期間一次完成多項工作，降低未來再次停水的機會。
台水提醒，受影響用戶應提前做好用水準備，建議至少在停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源，避免恢復供水時造成設備異常，復水後先留意水壓及水質狀況，管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓恢復需要時間，實際恢復供水時間可能比其他區域稍晚。
另外，工程施工期間，工地周邊道路將配合實施交通管制，用路人行經施工區域時應依現場指示改道，並留意行車及通行安全。民眾若要確認停水範圍、停復水進度及相關資訊，可至台灣自來水公司網站查詢，也可撥打24小時客服專線1910洽詢。
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🕦停水時間：10月6日上午8時至10月8日凌晨0時（共40小時）
📌停水原因：配合捷運路竹區台一線1800mm自來水管線改遷五合一工程。
📍停水影響區域
路竹區、永安區、湖內區、茄萣區全區；彌陀區舊港里及岡山區灣裡里、本洲里、壽峰里（阿公店溪以北）。
台水提醒，受影響用戶應提前做好用水準備，建議至少在停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源，避免恢復供水時造成設備異常，復水後先留意水壓及水質狀況，管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓恢復需要時間，實際恢復供水時間可能比其他區域稍晚。
另外，工程施工期間，工地周邊道路將配合實施交通管制，用路人行經施工區域時應依現場指示改道，並留意行車及通行安全。民眾若要確認停水範圍、停復水進度及相關資訊，可至台灣自來水公司網站查詢，也可撥打24小時客服專線1910洽詢。