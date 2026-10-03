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▲彰化縣聯合婚禮，25輛夢幻超跑車隊迎娶(圖／民政處提供2026.10.3)

為打造宜居城市並鼓勵青年留彰成家，「2026彰化縣聯合婚禮活動」今（3）日在亞太鹿港渡假村隆重登場。彰化縣長王惠美除了親自為50對新人甜蜜證婚，並以25輛夢幻超跑車隊迎娶展現誠意之外，更宣示縣府將持續透過育兒津貼、青創補助與青年住宅等全方位政策，成為青年最強大的幸福後盾。王惠美證婚致詞時表示，鹿港是一座文化底蘊深厚的古城，婚姻經營亦如同在地文化的延續，需要雙方相互理解與用心經營。她指出，本次安排夢幻超跑車隊迎娶，象徵新人未來成為彼此人生中最堅實的夥伴，不論順境逆境均能攜手並進。王惠美說，為鼓勵青年留彰成家，提供婚後孕前健檢補助及懷孕期「孕卡」。生育津貼實施「358方案」（第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元），滿一歲後可使用「童萌卡」購買生活用品。目前已營運10間育兒中心與10間育兒館，未來規劃擴建至40間托嬰中心與21間親子館，並透過公立托嬰補助將家長負擔降至最低。另外，青創與住居輔導，青年參與30小時創業課程並通過提案審查者，最高可獲50萬元創業補助與免費專業導師到店輔導。青年住宅部分，員林案已完成抽籤，後續將陸續推動伸港、溪湖及和美等案，總計提供200餘戶低於市價一成以上的優惠住宅。民政處表示，今年報名狀況踴躍，特將名額擴增至50對。本屆新人包含聽障朋友與獨木舟教練相識相戀的感人故事，亦有異國籍新娘與在地消防員共結連理，充分體現彰化多元包容與宜居城市的特質。活動現場除彰化縣政府發放每對新人5,000元家電禮券外，另獲得在地15家農漁會、企業與飯店業者響應贊助成家好禮。活動尾聲由王惠美抽出鑽石對戒、日本大阪雙人來回機票等大獎，現場氣氛溫馨熱烈。