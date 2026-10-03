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粉絲祝福以及網友怒火兩極評價

華麗轉身變成公司代表

今年22歲甫成為社會新鮮人，曾贏得日本大學生選美冠軍的山田瑠瑠，近日在社群平台發文，高調宣布自己辭職。然而，由於山田瑠瑠入職僅5個月，雖然許多網友替她加油打氣，認為個人職涯選擇無需遭到批評，但也有不少網友認為第一份工作就快閃不是什麼好事，甚至連前富士電視台主播長谷川豐，都忍不住發聲指責山田瑠瑠「缺乏社會常識」。不過，之後山田瑠瑠宣布辭職是因為自己創立了一家直播經紀管理公司，要全心投入其中，又掀起話題。根據日媒《Sirabee》報導，山田瑠瑠在學生時代即活躍於TikTok等社群影音平台，並曾參與電視劇與廣告演出。2024年，她一舉奪得全國大學生選美大賽《Campus Girls 2024》首屆總冠軍，成為備受矚目的校園名人。今年3月自大學畢業後，山田瑠瑠於4月正式步入職場，當時她不僅開心分享領到首份薪水的喜悅，還透露自己如願被分配到最想去的「統括部」。然而，在一邊上班一邊維持社群網紅與雜誌模特兒活動的同時，她於9月27日發布一張手握花束、在公司大廳拍攝的照片，宣布自己辭職的消息。山田瑠瑠當時表示，「這是我當初拚盡全力求職、好不容易才考取的最心儀企業，因此決定離職時非常猶豫」。但山田瑠瑠強調，「正因為現在才22歲，我希望能將一切賭在『真正想挑戰的事物』上。若想全心追求目標，有時就必須放手。我決定放下上班族的道路，重新出發」。這則退職聲明曝光後，迅速獲得大量粉絲回應「支持新道路」、「勇氣可嘉」、「朝夢想前進」等正面祝賀。然而，排山倒海的負面批判也隨之而來，有網友質疑「當初為了進這家公司拚命，結果眨眼就離職，那當初因為妳錄取而落榜的人算什麼？」、「在公司大廳拿著花束打卡發『退職報告』，這有什麼好值得當作成就宣揚的？」對此，前富士電視台主播長谷川豐也在X發表看法。長谷川表示，「想離職是個人的自由，但把這種內文與照片發到社群網路上真的合適嗎？顯然完全沒意識到人事部門與公司為了聘用新人動用了多少資源...這有點缺乏社會常識」。長谷川強調，他並非反對年輕人離職，而是質疑其身為公眾人物還在社群網路上分享辭職的處理方式，「離職完全沒問題，但為什麼要以這種形式在社群網路上公布？她接下來不是還要繼續從事公眾活動嗎？」對於長谷川疑問為何要高調辭職，其實很快就有了答案。山田瑠瑠之後又在X發文，宣布成立了直播經紀管理公司「LiveDash」，並親自擔任公司代表。山田瑠瑠說自己長年擔任直播網紅，累積了許多經驗，如今不再只想著當直播網紅，而是希望能成為在背後支撐他人的人，因而選擇了自己創業成立直播經紀公司。山田瑠瑠說自己本想以上班族的身份邊工作邊經營個人事業；但在實際籌備新公司的過程中，發現自己很難同時為兩邊投入充足時間。因此經過反覆思考後，最終決定全身心投入到創業中。山田瑠瑠最後也為自己迅速辭職，向前公司全體同仁表達歉意。