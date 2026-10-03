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台北市知名BDSM酒吧Commander D今（3）下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱索票但拒絕出示給現場民眾，甚至現場搶民眾手機，更對於現場殘疾人士甚至涉嫌歧視稱「殘障也可以做愛喔」，結果店長抗議卻遭「上銬」。有現場民眾受訪時更指出，甚至一度強迫店長下跪，約帶走80人，一度試圖將非搜索票的嫌疑人帶走，引發現場抗議。指揮現場的西門町派出所長陳韋勲面對記者詢問，稱「偵訊中案件不回應」。北市警萬華分局西門町分局今下午4時30分持搜索票衝進北市知名BDSM酒吧，有民眾試圖錄影結果遭搶走更嗆「違法」，但面對民眾要求出示搜索票，警方拒絕，過程中有身心障礙者人士想要上廁所，結果遭警方酸「殘障也可以做愛喔」。針對民眾質疑「搜索票沒有出示給民眾」，陳韋勲稱「我們是搜索現場」，更說都有給工作人員、櫃台看；至於是否有要求店長下跪、嗆「殘障也可以做愛喔」，他說後續承辦人會統一說明，目前都在釐清，面對媒體追問「所以有沒有說」，他則沒有回應。